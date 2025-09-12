Morbidelli le da la primera alegría a Rossi en Misano

Valentino Rossi, siempre omnipresente en 'su' circuito de Misano, a pocos kilómetros de su casa de Tavullia, puede estar satisfecho del comienzo del Gran Premio de San Marino. Los pilotos del VR46 han rodado destacados con sus Ducati a lo largo de la primera sesión de ensayos libres del GP de San Marino y Franco Morbidelli ha terminado como el más rápido.

El italiano ha comandado la tanda inaugural en Misano con un tiempo de 1:31.342, con su compañero Fabio DiGiannantonio a dos décimas, en tercera posición. En su última vuelta a la pista Fabio Quartararo le ha superado para colocarse segundo, a 0"249. Morbidelli se ha ido al suelo en la curva 10, en los últimos compases del entrenamiento.

Después de su exhibición en el Gp de Catalunya, con victoria de Àlex sobre Marc, los hermanos Márquez han concluído a poco más de dos décimas del mejor crono matinal en Misano, en cuarta y quinta posición. De nuevo Àlex ha finalizado por delante de Marc, que ha apretado en los últimos minutos , pero le han anulado su vuelta buena por límites de pista.

El hermano de Rossi, Luca Marini, se ha situado sexto, como el mejor de los representantes de Honda. Pecco Bagnaia ha vuelto a terminar fuyera del 'Top 10', una nueva señal de alarma para el piloto de Ducati, que en Barcelona empezó al fondo de la parrilla, aunque terminó remontando en carrera (de 21º a 7º) y espera seguir progresando en casa.

Una de las grandes novedades del día en Italia ha sido el estreno del prototipo V4 de Yamaha. Lo ha puesto en pista Augusto Fernandez, que hoy ha sido confirmado como reserva del equipo para las dos próximas temporadas.

El piloto madrileño, que lleva un año trabajando como probador del equipo de Iwata, se ha mostrado muy rápido en las primeras vueltas con el nuevo motor, aunque luego ha tenido problemas de fiabilidad y regresado al box a por la segunda moto, después de que la primera se parase en mitad de la pista, justo cuando Miguel Oliveira protagonizaba la primera de sus dos caídas de la mañana con la moto del Pramac.