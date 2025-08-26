Morbidelli escoge a Rossi: "Fue increíble e inspirador lo que hizo Marc, pero no es como Valentino"

Aunque Valentino Rossi abandonó el paddock de MotoGP en 2021, la rivalidad entre Márquez y el piloto italiano sigue presente. Incluso las comparaciones entre ambos pilotos de la categoría reina se mantienen. Para Franco Morbidelli, piloto del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, el '46' sigue siendo un piloto imbatible.

El piloto italobrasileño cosechó su carrera deportiva de la mano de la VR46 Academy, convirtiéndose en el primer piloto que crecía con la ayuda de Valentino. Así pues, el apoyo al expiloto de MotoGP no cesa aunque los resultados de Márquez le puedan llegar a superar.

El posible cambio con Acosta

Franco Morbidelli tuvo que ver como Pedro Acosta se presentaba como firme candidato a incorporarse al equipo. El movimiento del piloto murciano se quedó únicamente en un susto, pero Morbidelli aseguró que la situación era complicada.

"Es difícil, pero al mismo tiempo siempre he sabido que mi posición es muy querida por otros pilotos. No es solo un piloto el que quiere mi moto, pero es verdad que este piloto tiene la oportunidad muy clara de coger mi moto, porque es muy joven y tiene un mundial más que yo. Todas las motos que él vaya a querer es muy probable que se las pueden dar" las palabras del italobrasileño fueron recogidas en una entrevista de 'AS'.

Renunciar al equipo

"Yo quiero mucho a mi moto, pero quiero más al equipo y a estos colores y si yo no puedo darle al equipo lo que merece, y Uccio o Vale creen que otro puede darle más que yo a estos colores, yo no tendría problema ni guardaría rencor" añadió.

Las comparaciones con los pilotos

Franco también respondió lo que sentía al ver a Álex Márquez y Fermín Aldeguer conseguir mejores resultados con su misma moto. "Las primeras cosas que me pasan por la cabeza no las puedo decir, pero intento entender cómo lo hacen, fijarme en la evolución de ambos e intento hacer lo mismo" comentó sonriente.

46 vs 93

Morbidelli no tiene dudas y asegura que Valentino Rossi es el mejor piloto de la historia. "En este momento, Marc tiene 8 títulos y cuando gane este tendrá 9, como 'Vale'. Los números les igualan y yo creo que tanto Valentino como Marc pueden ser considerados de los tres o cinco más grandes de la historia, por los números y por la manera de conseguirlos. Fue increíble e inspirador lo que hizo Marc, pero yo tengo una reserva sobre su gran carrera, un pensamiento no muy positivo de un momento de su carrera. Me refiero a 2015".

El piloto italobrasileño se refirió a las carreras de Malasia y Valencia de esa misma temporada, considerando que Marc ayudó a Lorenzo a ganar el título. En este caso, Franco considera que el décimo título no llegó para Rossi por la 'estrategia' de Márquez.

Sin dudarlo, el piloto del VR46 se decantó por Valentino en la elección del mejor piloto de MotoGP. "Por la manera y por el toque que él le dio a este deporte, que lo puso en otra dimensión. Marc es brutal y fantástico, pero esto no lo ha conseguido" concluyó Morbidelli.