La 'montaña rusa' de Portimao, la trampa más arriesgada del calendario

El Mundial aterriza este fin de semana en uno de esos trazados que no permiten margen de error. En Portimao han producido algunos de los accidentes más escalofriantes de los últimos años, por lo que el debate sobre la seguridad sigue estando sobre la mesa cada vez que MotoGP aterriza en él para disputar su cita anual.

El Autódromo Internacional do Algarve apreció en el calendario en 2020, tras la pandemia de Coronavirus. Asumió el relevo del circuito de Estoril, que acogió el Gran Premio de Portugal desde el año 2000 hasta el 2012. Desde el primer momento, Portimao cautivó a muchos por los distintos puntos de adelantamiento posibles y por su gran desnivel, algo que le ha valido el apodo como 'la montaña rusa' del campeonato. Sin embargo, la seguridad del trazado portugués ha estado en el foco ya desde aquel primer curso.

Es uno de los trazados más exigentes del calendario, puesto que para los pilotos resulta difícil encontrar el punto correcto de frenada, y los puntos ciegos hacen que la parrilla se lance hacia lo desconocido en muchas ocasiones.

Los cambios de rasantes también son un problema, puesto que en caso de caída de un piloto, los que le siguen no tienen mucho margen para esquivar el peligro, como fue el caso de Aron Canet en 2020, en la salida de la curva ocho. El valenciano estuvo a punto de ser atropellado por el grupo de atrás tras irse al suelo.

Pero lo cierto es que en el pasado ha habido accidentes graves, como el de Jorge Martín en 2021. El madrileño afrontaba su tercer Gran Premio en MotoGP cuando en la tercera sesión de entrenamientos sufrió una dura caída en la curva siete. Se fracturó hasta siete huesos y tuvo un 50% de su cuerpo escayolado. Aquella fue la tercera caída más fuerte de la historia de MotoGP.

2023, el año negro

Pol Espargaró también sufrió un grave accidente en el trazado luso en 2023, durante el FP2. El de Granollers salió despedido de su GasGas, impactando una barrera de neumáticos desprotegida, y acabó perdiéndose gran parte de aquel curso debido a varias fracturas de las vértebras torácicas, así como una fractura en la mandíbula que le impidio comer durante varias semanas.

Pero sin duda, la que terminó con peores resultados fue la de Carlos Tatay en el FIM Moto2, en la prueba de ese mismo año. El piloto valenciano perdió el control de su moto en la entrada de la curva 1, tras un bloqueo del tren delantero. Esto hizo saltase por los aires a 260 km/hora e impactase duramente contra el asfalto, llegando hasta el muro de la escapatoria a una gran velocidad.

Modificaciones por seguridad

Estos accidentes, sumado a las duras quejas de los pilotos por el gran tamaño de la gravilla (a recordar en 2022 como Pecco Bagnia regresó al box de Ducati y mostró el tamaño de las piedras sobre las que cayó), ha generado que el trazado haya tenido que ponerse las pilas para renovar la homologación. De hecho, se han cambiado los pedruscos por grava, colocado 'airfence' donde tocaba, modificado algunos pianos y retocadas algunas curvas y sus escapatorias, todo con la intención de hacer el trazado más seguro.

En cuanto a las características del trazado, se trata de una pista de 4590 metros con la recta más larga de 969. Tiene 15 curvas, 9 a derecha y 6 a izquierda, y como punto especialmente crítico, la curva 1 y la 3. En esta última, Marc Márquez protagonizó una polémica acción en 2023, cuando se tocó con Martín y se llevó por delante al ídolo local Miguel Oliveira.