El momentazo entre Roser Alentá, madre de Àlex y Marc Márquez, y Pedro Acosta: "¿El año que viene, ¿qué?"

El Gran Premio de Aragón dejó una de las batallas más intensas vistas este curso y también una de las más esperadas: Pedro Acosta estuvo muy cerca de disputarle la victoria a Marc Márquez en MotorLand, uno de los circuitos talismán del vigente campeón. Una lucha entre titanes que ayuda a dar una idea de lo que puede suceder la próxima temporada en el box del Ducati Lenovo, donde ambos se van a juntar como compañeros de equipo.

Al igual que sucedió el sábado en la carrera al sprint, el nueve veces campeón logró superar a Marco Bezzecchi en la primera curva. El italiano salía de la 'pole', y no pudo defenserse en la primera frenada pero aprovechó para atacar en la segunda a un '93' que no quitó el dispositivo de altura trasero y tuvo que ver como Jorge Martín también le superaba.

Pero Marc supo recomponerse en su circuito fetiche y terminó superando al madrileño, quien también fue superado por un enchufadísimo Pedro Acosta, que venía con todo con una KTM muy por debajo de la Ducati y la Aprilia. Se fue el murciano acercando a los dos piltos de cabeza, mientras Marc lograba llegar a Bezzecchi.

El italiano y el catalán se pusieron en paralelo en la contrarrecta del trazado, a más de 300 km/h y a punto de tocarse en más de una ocasión debido a la carga aerodinámica de ambas motos. 'Bezz', que frenó antes, perdió la batalla y encima se vio superado en un increíble adelantamiento del de Mazarrón, que venía por detrás con mucha más velocidad.

A partir de entonces, comenzó una persecución del piloto murciano al '93'. Estuvo muy cerca. Parecía que podía llegar la victoria. Pero con una RC-16 muy descafeinada nada pudo hacer para batir al catalán en su jardín. Acabó a 1.754 del catalán, pero lo que más sorprendió es que dejó a la siguiente KTM 25.741 segundos por detrás. Un hito increíble que demuestra cómo el piloto marca la diferencia en una moto lejos de ser igual de competitivo que las máquinas referencia de la parrilla.

La situación hizo que muchos se planteasen cómo iba a ser un fin de semana de carreras en 2027, con Márquez y Acosta en la misma moto. "¿Acosta? ya llegará ese momento de hablar de ello pero hay cambios generacionales que no se pueden parar”, decía el '93'.

Por su parte, acosta era preguntado por las palabras del catalán. "Voy a intentar hacer unos cuantos podios más lo que me queda de este año, y ya veremos qué pasa cuando esté vestido de rojo", decía sobre esas palabras el murciano.

El momentazo con Roser

Una de las imágenes post GP que más comentadas han sido han sido las de Roser Alentà, madre de los hermanos Márquez, felicitando a Pedro Acosta. Las cámaras de DAZN captaron el momentazo entre ambos. La progenitora de los dos campeones abraza al 'Tiburón de Mazarrón' para felicitarle durante su celebración. "Muchísimas gracias, guapetona", se puede oír a Pedro.

"Un carrerón. ¡Qué cabrón!", le dice ella. "¡Eh! El año que viene, ¿qué?", continuaba diciendo. "Ya veremos", respondía el '37'. "¡Enhorabuena!", la felicitaba, por la victoria de su hijo mayor, la octava en el trazado maño.