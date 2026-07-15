Misano sella su continuidad en el campeonato de MotoGP hasta 2031

El pasado mes de septiembre de 2025, MotoGP anunció la continuidad del Misano World Circuit Marco Simoncelli hasta 2031. Un acuerdo por el que el emblemático trazado italiano continuará vinculado al campeonato por cinco temporadas más, desde 2027 cuando finalizaba su contrato, hasta 2031. De esta manera seguirá acogiendo el Gran Premio como lo ha hecho de forma ininterrumpida desde 2007.

Este martes, Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP Sports Entertainment Group, fue recibido por diferentes autoridades de la refgión y del propio circuito para firmar el contrato y dejar cerrada así la vinculación por escrito. Junto a Ezpeleta estuvieron presentes Rossano Fabbri, secretario de Estado de Industria y Deporte de la República de San Marino; Roberta Frisoni, Ministra Regional de Turismo, Comercio y Deporte de la Región Emilia-Romaña; Fabrizio Piccioni, alcalde de Misano Adriatico, en representación de la provincia de Rimini; Daniela Angelini, alcaldesa de Riccione; Franca Foronchi, alcaldesa de Cattolica; Filippo Giorgetti, alcalde de Bellaria Igea Marina; y el concejal Francesco Bragagni, en representación del Ayuntamiento de Rimini.

"El Gran Premio de San Marino y Rimini Riviera es uno de los eventos más importantes del calendario de MotoGP y representa un acontecimiento de gran valor para nuestro deporte. La pasión por el motociclismo que caracteriza a esta región, unida al compromiso de todas las instituciones involucradas y del Circuito Mundial de Misano, ha contribuido a que sea un éxito constante año tras año", afirmó Ezpeleta durante el evento.

"Nos complace enormemente continuar esta sólida alianza hasta 2031 y seguir trayendo MotoGP a un lugar tan profundamente ligado a la historia, la cultura y el futuro del motociclismo. Esperamos con gran entusiasmo continuar esta colaboración para seguir haciendo crecer el evento y ofrecer una experiencia cada vez más atractiva para los aficionados, los equipos, los patrocinadores y toda la comunidad", zanjó el español.

Impacto positivo

Para los promotores del GP, "la renovación del acuerdo hasta 2031 representa un logro muy significativo y confirma la visión estratégica que ha guiado nuestro compromiso durante muchos años. El Gran Premio de San Marino y la Riviera de Rimini es una herramienta extraordinaria para la promoción del territorio: a través de un evento de renombre internacional, buscamos fortalecer una propuesta que combina deporte, hospitalidad, entretenimiento y excelencia en la acogida de visitantes".

Por otro lado, supone un importante impacto económico que cifran en más de 85 millones de euros, con un retorno de 9,5 euros por cada euro invertido.