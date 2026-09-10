Misano, la casa de Rossi que Márquez ha hecho suya a golpe de victorias

Se antoja un fin de semana crucial en la lucha por el título de MotoGP. La parrilla empieza a encarar el tramo final de temporada, y dos citas antes del inicio de la gira asiática, las tres categorías mundialistas aterrizan en el Misano World Circuit Marco Simoncelli para disputar el Gran Premio de San Marino... donde se parte con un claro favorito ya de inicio. Y no es otro que el ganador de la última cita en suelo sanmarinense: Marc Márquez.

Tras un fin de semana brillante en MotorLand Aragón, en el que se llevó el pleno de 37 puntos, el piloto de Cervera aterriza en otro circuito que tradicionalmente se le ha dado bien. Y eso que es 'territorio Valentino Rossi'. A tan solo poco más de 13 kilómetros se encuentra Tavullia, el lugar de nacimiento del '46'. Pero ni tan solo el italiano cuando estaba en activo consiguió tantas victorias en su circuito de casa como el '93' (ganó en tres ocasiones: 2008, 2009 y 2014).

Marc Márquez luciendo la bandera de Ducati en Misano / DANILO DI GIOVANNI / EFE

De hecho, se trata del circuito a derechas que mejor se le da al nueve veces campeón. Cabe recordar que Marc se siente especialmente cómodo en trazados con más curvas hacia la izquierda, pero Misano tiene 16 curvas, 10 a derechas y solo 6 hacia la izquierda. Pero eso no le ha impedido que sea su segunda mejor pista en cuanto a resultados se refiere, empatando con Aragón y sumando un total de 9 victorias. Seis de ellas, en la categoría reina.

Un buen resultado sería crucial para el catalán este fin de semana de cara a la lucha por el título. Los 37 puntos que sumó el piloto de Cervera en la anterior cita lo sitúan ahora mismo en la segunda plaza del campeonato, a 19 puntos de Jorge Martín, que lidera con 265 puntos. Por su parte, pese a no bajarse del podio en todo el fin de semana, Marco Bezzecchi cae a la tercera plaza para situarse a 24 puntos del liderazgo de 'Martinator'.

Marc y su venganza 'a lo Messi'

El pasado curso, el mayor de los hermanos Márquez protagonizó uno de los momentos más icónicos del curso. Tras irse al suelo en la carrera al Sprint y ser testigo de la celebración de los fans de Valentino Rossi por ello, el catalán se 'vengó' ganando el domingo y se sacó el mono para el podio y lo expuso como Messi con su camiseta en el Bernabéu.

Dejó encarado el título mundial y dos semanas después, en Japón, se lo llevaría. Sin duda, uno de sus momentos más destacados. Este fin de semana, irá con todo de nuevo.