Mir lidera y los Márquez trabajan juntos para encontrar la moto perfecta en Malasia

Segundo día, primera lluvia. Lo temido. Lo esperado. Lo más que probable en Sepang, Kuala Lumpur, Malasia. Pero, no por ello, un desastre universal para todos, pues todos tienen muchas piezas que probar en sus motos y, sobre todo, todos quieren, por la tarde, precisamente cuando ha llovido, intentar protagonizar algunos ataques al crono para tener la sensación de que ya están en ‘modo carreras’.

Pero no, no han podido atacar. ¿Cuál es la razón por la que cuando llueve, nadie sale a entrenar? ¿Miedo a caerse? ¿Temor a destrozar motos tan caras? ¿No querer hacerse daño 20 días antes del primero GP? “Te diría que un poco de todo eso pero, sobre todo, que sirve de poco”, comentó Àlex Márquez (Ducati), que siguió mejorando su moto de cara al día decisivo, es decir, a mañana.

“La mayoría de nosotros ya sabemos ir, más o menos, sobre agua, hombre hay a quien le va mejor que a otro, pero la verdad es que si salieses aquí, con el calor que hace, con este asfalto tan especial, te serviría de poco porque llegarías a los circuitos europeos, por ejemplo, Le Mans y es otra lluvia, otra pista, sensaciones casi enfrentadas”, señaló el subcampeón del mundo que, en efecto, se quedó en el boxe o se sacó el mono rápidamente al grito de “¡tarde a la basura!” Y trabajo acumulado para mañana, último día, el día de atacar a tope.

Lo que sí parece muy importante y en ello están los hermanos Márquez Alentá, por separado pero juntos bajo el paraguas de Ducati, es en las múltiples soluciones y piezas, muchas piezas, que ha diseñado y fabricado Ducati para mejorar la aerodinámica de la moto. “Todos sabemos que este año las parten, digamos que mecánicas, más técnicas, de la moto están congeladas antes del paso revolucionario, nuevo, de la próxima temporada”, cuenta Marc, “el motor, que es lo más importante, no lo podemos tocar; el chasis, alguna cosita; las suspensiones, poco más, pero nos queda la aerodinámica y en ello estamos”.

¡Ojito a Viñales!

“Es evidente que Ducati ha trabajado mucho, esperamos que bien, en nuevas piezas para mejorar la aerodinámica de nuestra moto”, añade el ‘Pistolas’. “Es un tema muy, muy, delicado. Si aciertas el paquete aerodinámico, te acercas al podio. Ellos han hecho muchas piezas y las vamos probando. No todos coincidimos a la hora de diagnosticar las piezas, ellos, los ingenieros, especialmente Gigi (Dall’Igna, el guro de la firma de Borgo Panigale) nunca te aprietan. Ellos esperan tu información, la mezclan con la opinión de todos los pilotos Ducati y, luego, te van comentando su opinión. Pero, sí, al final decides tú. Y, repito, no es fácil. Lo ideal, claro, sería que todos coincidiéramos en la valoración de las piezas, pero es es imposible, porque cada uno tiene su estilo e, incluso, hasta su cuerpo”.

¿Si quieren hablamos del podio aunque, repito, hoy no ha sido muy importante? Hablamos. Ayer, estuvo formado por Marc Márquez (Ducati), Fabio Di Giannantonio (Ducati) y Maverick Viñales (KTM). Hoy, el más rápido ha sido Mir, seguido de Franco Morbidelli (Ducati) y Fabio Di Giannantonio (Ducati). ¡Ojito! a Viñales, está pletórico. Y ¡ojito! a Honda, que ya se ha salpicado ya el barro. El mallorquín Joan Mir, campeón con Suzuki en 2020, está bravísimo e ilusionadísimo.