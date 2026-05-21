Mike Krack, jefe de operaciones en pista en Aston Martin: "Tenemos un trabajo que hacer, correr como patos abatidos no va a cambiar nada"

La Fórmula 1 se encuentra ante la quinta cita del curso 2026 y en Aston Martin se preparan para sufrir durante otro fin de semana. Pero parece que algo ha cambiado en Silverstone. Desde la escudería británica se muestran algo más optimistas, aunque son conscientes de todo el trabajo que aún queda por delante. Así lo confirmaron Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda, y Mike Krack, jefe de operaciones en pista durante el 'media day' en Montreal.

El proyecto del AMR26 generó una gran expectación en pretemporada, especialmente en un momento tan clave como lo era el cambio de reglamento técnico en la categoría para el curso 2026. Se esperaba que con la llegada de técnicos e ingenieros de primer nivel, y el cambio de reglas para toda la parrilla, el monoplaza pudiese catapultarse hasta la zona media-alta de la parrilla. Ilusionaba que el proyecto hubiese recaído en manos de alguien con tanta experiencia y 'magia' como Adrian Newey, artífice de algunos de los coches más exitosos de la historia del 'Gran Circo'.

Pero lo que prometía ser un 'plan' muy ambicioso terminó con el monoplaza de Stroll y Fernando Alonso batallando con el recién aterrizado MAC-26 de Cadillac por ser el peor coche de la parrilla. El motor Honda sigue lejos de ser competitivo. La batería ha dado serios problemas de vibraciones, que aparentemente se han reducido en las últimas citas. Y a todo esto, se le suma la poca fiabilidad y la escasa potencia.

El paso hacia adelante en Miami

La prioridad a la hora de llegar a Canadá era recuperar la fiabilidad. Algo que parece que han conseguido. "En Miami dimos un buen paso con la fiabilidad de la batería. Ese problema ya no existe", dijo Orihara durante la jornada del jueves en Montreal, tal y como recoge 'Motorsport'. "Ahora nos centramos en mejorar la gestión de energía y, sobre todo, la manejabilidad. Ese es el principal punto de mejora para bajar los tiempos por vuelta", aseguraba el nipón.

Una manejabilidad que ocupó el foco tras la última carrera en Miami. Fernando Alonso señaló la caja de cambios en aquel entonces, y explicó que los cambios de marcha, especialmente las bajadas en la entrada a curva, se habían convertido en un auténtico quebradero de cabeza, un momento en el que perdía la confianza con su monoplaza.

Los dos Aston Martin, rodando juntos en pista / FRANCK ROBICHON / EFE

Sobre esto se pronunció Krack, quien aseguró que todo esto "es un paso más complicado de lo que solía ser, por varias razones". Y es que el 'jefe de operaciones de pista' de la escudería británica apunta varios factores que están siendo inconvenientes a la hora de encontrar el camino, una de ellas es que el reglamento ha cambiado mucho en lo que respecta a las bajadas de marcha. "Somos nuevos en esta fiesta, no lo olvidemos", expresaba.

La realidad es que, si bien es cierto que en Honda son más sensibles a este problema, es algo que también sufren otros monoplazas de la parrilla. "Vemos que muchos pilotos de otros equipos también se quejan de los cambios. Creo que está parcialmente relacionado con la situación general del reglamento", expresó. Pero es consciente de que lo que ocurra en el resto de equipos, no es de su incumbencia. "Tenemos trabajo que hacer", señalaba.

Fernando Alonso en Miami / Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Euro / Europa Press

Lo que está claro es que ha habido una mejora respecto a las primeras citas. Al menos, los dos pilotos pudieron completar la cita en Miami (el asturiano también lo hizo en Japón) y hacer 'stints' más largos, algo esencial a la hora de recolectar información. "Cuando puedes hacer más vueltas, nuevos temas aparecen", expresaba Krack.

Mejoras en aerodinámica

El paquete aerodinámico es otra de las cuestiones que se han abordado en las últimas semanas. El parón de cinco semanas entre Japón y Miami, y el de tres entre esta última y Canadá, ha favorecido a que el AMR26 vaya desarrollándose en distintas áreas y esta es una de ellas. El alemán confirmó que hay "modificaciones en el coche" para Canadá, aunque "son cambios de detalle en varias áreas, no tan visibles, pero que nos ayudarán a mejorar".

Pero, tal y como se dejó claro ya semanas atrás, los grandes cambios se esperan para verano. Hasta entonces, lo único que pueden hacer es trabajar. "No tiene sentido andar frustrados con caras largas", dijo Krack. "Tenemos un trabajo que hacer en pista. Si esta es la situación en la que estamos, hay que reconocerlo y trabajar con ello. Correr como patos abatidos no va a cambiar nada", sentenció.