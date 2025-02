Michelin responde a Aprilia por el accidente de Jorge Martín

Después de perder por lesión, en apenas de media hora de intervalo, a Raúl Fernández y el campeón Jorge Martín, protagonistas de sendos accidentes el primer día de test de en Sepang, Massimo Rivola, CEO del equipo Aprilia, lanzó una velada acusación al fabricante de neumáticos del Mundial, Michelin. El italiano sugirió que un problema en la goma trasera provocó que Martín saliera 'escupido' de su moto, impactando violentamente contra el asfalto y que no fue por un error del madrileño.

"El accidente es inexplicable. Los neumáticos estaban en la temperatura correcta. Lo que puedo decir es que Jorge no cometió ningún error, y que la moto no tuvo ningún problema” , soltó Rivola en su análisis de la caída, que ha dejado al vigente campeón sin pretemporada y le obliga a pasar por quirófano (este viernes) por una fractura del quinto metacarpiano de la mano derecha.

“Los datos dicen que Jorge no estaba dando gas, ni tampoco falló el control de tracción. Algo no estaba bien. Le he pedido a Michelin es el historial del compuesto trasero. No me gustaría saber que llevaba almacenado 11 meses”, añadió el CEO de Aprilia.

Piero Taramasso, máximo responsable de Michelin en MotoGP, ha confirmado las sospechas y ha dado explicaciones: “La goma se fabricó en Clermont Ferrand poco antes del GP de Países Bajos del año pasado. Se desplazó hasta Assen pero no se usó allí. Fue almacenada y se trajo aquí para el test”, ha señalado Taramasso sobre el neumático en cuestión. “Todo este tiempo ha estado metida en un container con la temperatura controlada. Las evidencias no nos indican que tuviera ningún problema”, ha reconocido.

Rivola recordaba que Martín se cayó no una, sino dos veces y en diferentes circunstancias: “El primer accidente fue en una curva a la derecha, y en el segundo, en una a la izquierda. Pero la goma es asimétrica. Jorge salió y se cayó; volvió al box, salió de nuevo con la misma moto, y volvió a caerse”.

“Puede que fuera la temperatura, más baja de lo normal, lo que influyera en que la goma estuviera aún fría. Jorge es de esos pilotos que, de haber notado algo raro, al momento habría pedido que le cambiaran el neumático, pero siguió e hizo 13 vueltas”, señala Taramasso en declaraciones que recoje el portal especializado motorsport.com.

"El sensor McLaren nos dice la temperatura interior. La temperatura de cavidad es la temperatura del aire dentro del neumático. Pero esta es diferente de la temperatura del neumático interior. Tiene diferente solución. Una cosa es mirar siempre antes de toda la salida y mirar que está bien. Si tú controlas una temperatura, es suficiente. La mejor a controlar es la temperatura interior", añade.

En sus argumentos, subraya que "la temperatura exterior estaba bien. El sensor de la interior, en cambio, nos muestra que estaba unos 15 grados por debajo de lo que consideramos normal, que es entre los 90 y los 100 grados, y de la que tenía el neumático del compañero de Martín, Bezzecchi. Ese descenso puede darse por distintos motivos. Hacía menos calor de lo que era habitual, y la moto había regresado al box después de una primera caída. O puede que pasara algo con los calentadores. Pero hay que seguir investigando", admite.