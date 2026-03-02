Michelin explica las causas del extraño pinchazo de Marc Márquez en Tailandia

Marc Márquez luchaba por recuperar el cuarto puesto en el GP de Tailandia cuando se vio obligado a retirarse en la vuelta 21 de 26, por un extraño pinchazo.

Piero Taramaso , máximo responsable de Michelin en MotoGP, confirmó que el pinchazo se produjo al pasar violentamente por un piano muy pronunciado, desllantando la goma trasera.

“Así es, eso es lo que nos dijo Marc. Golpeó el piano, la rueda se dobló, se desinfló y se salió el neumático. Es una pena para él, porque en ese momento era el más rápido en la pista”, explicó.

Davide Tardozzi, jefe del equipo Ducati, afirmó que la llanta de la rueda "explotó" en un bordillo. Por eso perdió aire y Marc se vio obligado a detenerse. Golpeó el borde del vértice y rompió la rueda. “No, no recuerdo haber visto nunca algo así”, reconoció.

Para Michelin el objetivo ahora es entender el origen exacto del problema y reforzar la confianza de los pilotos de cara a las próximas citas del calendario.

Taramasso señaló además algo más preocupante y reveló que era un problema recurrente en Buriram, que los daños en las llantas ya se habían detectado y los atribuyó al calor y la naturaleza de los bordillos. “Tuvimos este problema todo el fin de semana, muchas ruedas llegaron dobladas nuestra carpa porque hacía mucho calor. El material es muy blando y los pianos son muy agresivos”, explicó.

De hecho, fue lo que le ocurrió a Jorge Martín en la sprint y que evitó que el madrileño recibiera una sanción por no cumplir con la norma de presiones mínimas de los neumáticos. “La pérdida de presión en la parte delantera que sufrió Jorge el sábado fue lo mismo: golpeó un bordillo, la rueda delantera se dobló y se desinfló. Jorge tuvo una pérdida lenta, y Marc perdió todo el aire de golpe", subrayó el italiano.