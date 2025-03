¿Messi o Maradona? Marc Márquez lo tiene claro

El Mundial de MotoGP, tras un vibrante Gran Premio inaugural en Tailandia, recala este fin de semana en Argentina para que se dispute la segunda fecha del calendario. El trazado de Termas de Río Hondo acogerá una nueva batalla en la que gran parte de los focos estarán centrados en Marc Márquez, campeón absoluto en el Chang International Circuit tailandés, donde se hizo con la pole y las victorias tanto en la sprint como en la carrera larga del domingo.

En la jornada de jueves, algunos de los pilotos comparecieron en el trazado argentino con sus habituales ropas de sus respectivos equipos para hacer el reconocimiento al circuito. Otros eligieron looks más casuales como Fabio Quartararo o Alex Márquez, quien apareció bebiendo el tradicional mate.

Otros se metieron ya al público en el bolsillo con su indumentaria. Fue el caso de Marc Márquez quien apareció en Termas de Río Hondo luciendo una camiseta de la selección Argentina.

"Hemos entrado con la camiseta de la selección, pero sin nombre, con mi nombre", comentó Marc a los micrófonos de DAZN en una de las ruedas de prensa. "Hay que tener valor para entar con Messi, Maradona o nombres históricos, no me atrevo, así que he puesto mi nombre", advirtió Marc.

El de Cervera explicó que la camiseta en cuestión es una regalo de Ducati Argentina para "entrar en ambiente", y prefirió no elegir y colocar su apellido y su dorsal, el 93.

Pecco, más sobrio

Su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, se presentó en el circuito con un look más sobrio, con una sudadera gris sin logotipos y unos tejanos, además de su mochila de Ducati y una gorra negra.

En su estreno como piloto del Ducati oficial, Marc Márquez consiguió la victoria en la sprint y en la carrera, seguido en ambos casos por su hermano Alex y por el propio Pecco. Unos resultados que sitúan al de Cervera como líder del campeonato antes de recalar en Argentina, un trazado que tradicionalmente se le ha dado bien al mayor de los Márquez.

Pese a que los resultados en el debut invitan al optimismo, Marc prefirió rebajar las expextativas. "Iremos entendiendo durante el fin de semana dónde estamos, por supuesto que hemos arrancado el campeonato de la mejor manera posible en Tailandia, con esta doble victoria que es muy importante, pero la gente habla mucho y hay que tener los pies en el suelo y seguir trabajando de la misma manera que lo hemos hecho en Buriram", afirmó en rueda de prensa.