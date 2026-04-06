Mercado de MotoGP: Muchos rumores, ninguna confirmación

La pretemporada 2026 de MotoGP llegó cargada de rumores de mercado con una serie de movimientos en cadena para dar paso a una parrilla totalmente cambiada para 2027. Era tal la cantidad de fichas en juego que incluso los equipos se plantearon la posibilidad de planificar los anuncios para que ningún piloto se viera perjudicado.

Finalmente, los equipos optaron por paralizar cualquier anuncio. Los fabricantes se encuentra en negociaciones con MotoGP Sport Entertainment (antigua Dorna Sports)por un reparto de los beneficios derivados de la explotación de los derechos comerciales del Mundial entre 2027 y 2031 y ante la falta de acuerdo, el mercado está también parado, o más bien, la oficialidad de los fichajes.

Una vez empezó la temporada, toda la atención se ha centrado en los Grandes Premios, aparcando, de momento, toda noticia respecto a los movimientos de manillar. Más allá de Marc Márquez, quien parece tener asegurada su continuidad en el equipo de fábrica de Ducati, el único que ha mostrado parte de sus cartas hasta el momento ha sido Aprilia, que montó una boda ficticia entre Marco Bezzecchi y su moto para ilustrar la renovación oficial del italiano hasta 2028.

Pero no todo está resuelto en Aprilia y es que el compañero del líder actual del campeonato, no se ha confirmado. Parece claro que no será Jorge Martín, quien finaliza contrato a final de curso y pondrá rumbo a Yamaha para ocupar el puesto de Fabio Quartararo. Su lugar en la casa de Noale, atendiendo a las últimas informaciones, será para Pecco Bagnaia, quien habría firmado por dos temporadas.

Dos fichas en movimiento

Estos movimientos llevan consigo otros dos. Quartararo, completamente rota ya la relación con Yamaha, se convertirá en piloto del Honda HRC Castrol el próximo curso y de hecho, la decisión del francés, fue una de las primeras en salir a la luz en esta 'silly season' que se esperaba movida.

La llegada del de Niza supondría que uno de los dos pilotos de Honda deberían salir y se apuntó a que este sería Joan Mir, quien podría tener un sitio en el TrackHouse de Aprilia. El perjudicado sería Raúl Fernández, uno de los pocos que no aparece en ninguna quiniela, aunque el representante de ambos (que es el mismo) se apresuró a desmentir esa opción.

Por otro lado, el hueco de Pecco como compañero de Marc Márquez en el Ducati de fábrica sería para Pedro Acosta. El murciano debutó en MotoGP con KTM de la mano del GasGas y en 2025 dio el salto al equipo oficial donde las sensaciones no fueron buenos. En 2026, el 'Tiburón de Mazarrón' parece haber resurgido y es tercero de la general de pilotos, por detrás de los dos hombres de Aprilia, aunque esa evidente mejora llega probablemente tarde, con Acosta ya tomándose las medidas para lucir el mono rojo el próximo curso.

Gresini, a empezar de cero

La salida del español dejaría una vacante a su vez en el equipo austríaco y algunas fuentes afirman que será para Àlex Márquez, que cerraría así su historia con el Gresini de Nadia Padovani. Tampoco continuará con los de Faenza su compañero, Fermín Aldeguer, rookie de 2025 y futuro piloto del VR46, el otro equipo satélite de Ducati, por expreso deseo de la fábrica. El 'perjudicado' aquí será probablemente Franco Morbidelli, que no acaba de acercarse al estado de forma de su compañero en el equipo amarillo, Fabio Di Giannantonio.

Nadia Padovani y Fermín Aldeguer / GRESINI RACING TEAM

Una decisión que no parece haber gustado en el seno del Gresini, que se quedaría así sin una dupla que le ha dado grandes resultados. Se puso incluso en peligro la continuidad del Gresini con Ducati y se rumoreó una posible unión con Aprilia, aunque por el momento, continuarán haciendo equipo.

Está por ver quiénes llegarán al Gresini aunque ya hay nombres en la órbita, entre ellos, los prometedores David Alonso y Daniel Holgado, en otra apuesta de una escudería acostumbrada a pulir diamantes en bruto.

Lo cierto a día de hoy es que, más de dos meses después del inicio del Mundial, el terremoto que se avecinaba parece dormido aunque, una vez despierte, traerá consigo una oleada de cambios que cambiarán por completo la parrilla de MotoGP.