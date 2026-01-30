El mercado se agita aún más: Àlex Márquez, en la órbita de KTM

La temporada MotoGP 2027 promete muchas novedades, más allá del cambio de reglamentación, si se acaban cumpliendo los múltiples rumores que agitan el mercado. Los posibles movimientos de Fabio Quartararo, Jorge Martín y Pedro Acosta podrían suponer todo un movimiento en cadena que afectará a otros pilotos.

Según avanzó 'GPOne', uno de los que podrían verse implicados es Àlex Márquez. Con la hipotética llegada de Pedro Acosta al Ducati oficial junto a Marc Márquez, el puesto del murciano en KTM quedaría vacante y la escuadra austríaca habría tanteado la opción de Àlex.

El pequeño de los Márquez ha firmado una brillante temporada con el Gresini Ducati, terminando como subcampeón del mundo, y ese desempeño le ha generado el interés de los grandes equipos del paddock, incluido el de Ducati que le ha dado para este curso una Desmosedici oficial.

¿Dupla española?

Aún así, sin demasiadas opciones de acceder al equipo oficial, Àlex podría estar abierto a escuchar ofertas y una de ellas sería la de KTM. En el equipo austríaco se prevén cambios en los próximos meses, con un probable ascenso de Maverick Viñales del Tech3 al equipo oficial, en detrimento de un Brad Binder que apenas ha firmado un 2025 gris.

Sin el sudafricano y sin Acosta, habría dos manillares libres para conformar una dupla 100% española con Viñales y Márquez.