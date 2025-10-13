Moto GP
El mensaje de Marc Márquez tras su operación
Marc Márquez ya se recupera en su casa tras ser intervenido en la clínica Ruber de su lesión en el hombro derecho. Aún no hay fecha para su reaparición, pero él es optimista: "¡Modo recuperación ‘on’! Y no lo olvidéis… SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO"
Ducati ha anunciado este lunes un inesperado cambio de planes del equipo médico que atiende a Marc Márquez, que finalmente ha tenido que ser intervenido de su hombro derecho tras su accidente en el GP de Indonesia, donde fue embestido por el italiano Marco Bezzecchi.
Los doctores Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña, del hospital Ruber Internacional, de Madrid, optaron inicialmente por un tratamiento conservador, pero después de observar que el plan no funcionaba han decidido operar al flamante campeón.
El comunicado del equipo Ducati ha sido difundido una vez que Marc ya estaba en casa y dos horas después, el propio piloto se ha encargado de mandar un mensaje a sus fans. Y sorprende el tono optimista de Marc, que ya en Mandalika dijo que "dentro de lo malo, ha salido barato" y hoy, después de pasar por el quirófano, ha aparecido sonriente en sus redes sociales.
"Operación realizada, todo ha ido bien. Gracias por todos los mensajes y el apoyo. ¡Modo recuperación activada!
Y no os olvidéis... SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO", ha subrayado en su Instragram.
No se sabe cuándo volverá a competir Marc, pero lo que es seguro es que se perderá las próximas citas (Australia y Malasia). Con vistas a Portimao y Valencia el equipo Ducati espera a conocer su evolución. Pase lo que pase, ya tiene el trabajo hecho, después de certificar el título en Japón, con seis carreras de anticipación. Pero sin duda, Marc espera estar en el primer test de pretemporada en Cheste, el 18 de noviembre.
