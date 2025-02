El mensaje de Jorge Martín: "Voy a salir adelante"

Tras cuatro temporadas en MotoGP, siempre con una Ducati del equipo Pramac, Martín debuta este año con Aprilia y con el número 1 que le acredita como campeón en el chasis de su RS-GP. Sin embargo, el piloto madrileño ha sufrido el peor de los estrenos. Se lesionó la mano derecha el primer día de ensayos en Sepang, pasó por el quirófano y se perdió el resto de pretemporada. Y cuando ya encaraba la fase final de su recuperación, el pasado lunes sufrió una nueva caída entrenando y con consecuencias más graves. Una triple fractura en su mano izquierda le impedirá participar en el inicio del Mundial en Tailandia, pero 'Martinator' no se rinde.

En un mensaje a sus fans desde instagram, Martin ha querido transmitir su voluntad férrea de sobreponerse este duro revés:

"Los golpes siempre son duros, pero cuando llegan seguidos, el impacto se multiplica. Esta vez han sido especialmente fuertes, tanto física como mentalmente, y han hecho que, por primera vez en mi vida, me pierda la carrera inaugural de la temporada", subraya Jorge.

"El año no empieza como me gustaría. El lunes, mientras entrenaba por primera vez después de la caída en Sepang para llegar en la mejor condición posible a Tailandia, sufrí un highside que me provocó cuatro nuevas fracturas, además de las tres que ya arrastraba de hace dos semanas", explica sobre el nuevo infortunio.

"Si algo tengo claro es que los golpes pueden superarse. No sé si esto me hará más fuerte, pero sí sé que voy a salir adelante, como siempre lo he hecho. Ahora mi único objetivo es recuperarme al 100% para volver a competir y disfrutar de mi pasión, que son las motos. Porque carreras hay muchas, pero mano solo hay una", conclye Martín, que agradece al equipo Aprilia "su apoyo en todo momento" y también lo hace extensivo a "mi familia, a toda mi afición y a todas las personas que me animáis cada día. De corazón".