Mensaje del 'capo' de Ducati a Bagnaia: "No hay justificación, cada uno debe sentirse responsable"

El Gran Premio de Gran Bretaña de Moto GP ya es historia y para Ducati no ha sido precidamente un fin de semana redondo. Marc Márquez tuvo que conformarse con el tercer puesto del podio el domingo y Pecco Bagnaia sufrió una caída que añadió otro cero a su casillero, agravando su crisis de resultados en 2025. El director general de Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, ha hecho balance de lo ocurrido en su perfil de LinkedIn y su análisis no es demasiado benévolo con Pecco.

"Con once ganadores diferentes en las últimas ediciones de este gran premio, Silverstone confirmó toda su imprevisibilidad, más aún el domingo, con banderas rojas, fuertes vientos, caídas, contratiempos técnicos y reanudaciones. Una carrera con muchos giros, en la que todo el pelotón se reorganizó varias veces, entre cambios en cabeza de carrera y emocionantes remontadas desde atrás", resume Dall'Igna.

"Para nosotros, fue un domingo bastante complicado, inusual, ciertamente no brillante y con un rendimiento más bien discreto. Sin embargo, Marc hizo un gran trabajo, se vio en apuros y fue capaz de lograr una remontada que le llevó a un tercer puesto que, en estas circunstancias, vale mucho, teniendo en cuenta la suerte de haberse beneficiado de la segunda salida, concedida tras la caída inicial. En cualquier caso, fue una remontada notable, en absoluto previsible, ni fácil de conseguir, en la que puso la determinación de un veterano consumado, y la tenacidad de un debutante", subraya el italiano.

Sobre la actuación de Bagnaia, campeón de 2022 y 2023 y subcampeón en 2024, señala que vivió otra jornada "desafortunada". Y sostiene que "no hay justificación" a su situación actual y que todos los implicados -tanto Pecco como la propia Ducati- deben poner de su parte para reaccionar.

"Ciertamente, tenemos una veintena de datos, dinámicas y situaciones que debemos analizar en profundidad: de todas formas, no se trata de un viejo cantar, empezando por el difícil momento de Pecco, que vivió otro domingo negativo y, todo sea dicho, bastante desafortunado, dado el prometedor inicio de carrera que experimentó. No hay justificación a esta situación, cada uno debe poner de su parte y cada uno debe sentirse totalmente responsable: trabajando juntos para solucionar y mejorar, funcionando como un equipo en el conocimiento de nuestras fuerzas, y con la humildad de siempre".

"Estoy seguro de que sólo puede ser positivo para nosotros haber sido llamados a luchar en este terreno contra rivales que han vuelto a ser competitivos, y que ahora están preparados para volver a ser protagonistas, con todo merecimiento", concluye Dall'Igna.

Tras la carrera, Bagnaia volvió a apuntar a las debilidades de la Ducati 2025 como la fuente de sus problemas actuales: "Este circuito ha sido una prueba dura para la GP25. Hemos sufrido mucho. Y sinceramente, sin el problema de Fabio, probablemente no habría habido ninguna Ducati en el podio. Así que hay que analizar las cosas en profundidad y entender qué es lo que no está funcionando, porque evidentemente hay algo que no funciona. Durante todo el fin de semana, la GP24 ha ido mucho mejor que la GP25. Se ha visto con Álex, pero también hoy con Franco Morbidelli en carrera, que iba más rápido que Marc. Márquez es fortísimo porque consigue esconder los problemas que estamos teniendo".