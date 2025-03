El mensaje de Bagnaia a los críticos: "Me han motivado mucho"

La caída de Marc Márquez cuando lideraba el Gran Premio de las Américas en Austin, combinada con la victoria de Pecco Bagnaia, han permitido al italiano darle la vuelta a su difícil situación en el campeonato. Y el de Ducati se ha cobrado alguna ‘factura’.

Pecco, que en los cuatro últimos años ha sido dos veces campeón del mundo de MotoGP y otras dos veces subcampeón, podía esperar que Marc le aventajase a las primeras de cambio en su primera temporada juntos en el Ducati Lenovo oficial. Pero lo que no entraba en sus esquemas era que también Álex Márquez se colara entre ambos.

Y después de que el pequeño de los Márquez se abonase al segundo puesto en Tailandia y Argentina, Bagnaia empezó a recibir duras críticas. Ahora, el turinés se marcha del COTA de Austin tercero en el campeonato, a solo 11 puntos de su compañero y a 12 del líder provisional, Álex.

Una situación que le permite respirar tranquilo e incluso lanzar un aviso a ‘navegantes’. Sobre todo, a sus detractores: "Tengo que decir que, de las personas que siempre comentan no me han dolido los comentarios, pero de personas que trabajan en este deporte, que han sido pilotos, leer algunas cosas... No entendía por qué. Si han sido pilotos o han trabajado aquí, saben perfectamente la situación. Y ver lo que estaban diciendo me ha motivado mucho. Esta victoria es para todos ellos", soltó tras la carrera.

“He gritado como un loco hasta la cuarta o quinta curva. Siempre me pasa lo mismo, tengo que ser más tranquilo. Y sé perfectamente que mañana no voy a tener voz y me va a doler todo, pero da igual. Al final, el objetivo era ganar y lo hemos conseguido", celebró Pecco.

"Marc Márquez siempre es muy listo en estas situaciones" 🔊



Pecco Bagnaia, una victoria que es un punto de inflexión y una carrera, la de Marc, que va a dar que hablar 💨



Disfrútalo de #MotoGP registrándote en DAZN o llamando al 911 829 150 🔗 https://t.co/mC7zeW0nGM — DAZN España (@DAZN_ES) March 30, 2025

Su optimismo está justificado. No solo porque sale reforzado del circuito talismán de Marc, sino porque el próximo escenario del Mundial, la pista de Losail, en Qatar, es mucho más propicio para el italiano: "Tenemos que esperar todavía. Vamos a un circuito particular, que me gusta mucho, pero no hemos terminado el trabajo", advirtió.

"Sabemos que es una pista en la que seguramente me adapto mejor que aquí y que en pistas anteriores, pero vamos a ver, porque sé que Marc será rápido allí, ya el año pasado en su primera vez con la Ducati de Gresini ya estaba ahí luchando. Veremos, pero de momento sólo quiero celebrar este triunfo, porque ha sido fantástico", cerró Bagnaia en Austin. "Sólo tengo que darle las gracias a mi equipo, lo está haciendo perfectamente y hemos hecho un grandísimo fin de semana".