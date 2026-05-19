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El mensaje de Álex Márquez tras llegar a casa: "Viendo las imágenes, fuí muy afortunado"

El menor de los hermanos Márquez tiene claro que volvió a 'nacer' tras su gravísimo accidente en el GP de Catalunya

Álex Márquez sale del hospital tras su brutal accidente en Montmeló

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Laura López Albiac

Laura López Albiac

Aún con el susto en el cuerpo tras su escalofriante accidente en el Circuit de Barcelona, Álex Márquez ya está en casa y asume que le espera un largo proceso de recuperación. Después de vivir una experiencia terrorífica en el Gran Premi de Catalunya, al accidentarse al gran velocidad cuando peleaba por la victoria con Pedro Acosta, el piloto de Cervera tiene claro que ha vuelto nacer. Ahora mismo, lo de menos son sus opciones en el campeonato son ya lo de menos.

Álex, que el domingo, pasó por el quirófano para estabilizar la fractura en su clavícula derecha con una placa, fue dado de alta del Hospital General de Catalunya en la tarde del lunes. Abandonó el centro visiblemente afectado y con un collarín cervical, que en su violenta caída también sufrió una fractura marginal de la vértebra C7, en el cuello, por la que tendrá que someterse a nuevas evaluaciones los próximos días.

Ya en casa, el menor de los hermanos Márquez envió un sincero mensaje a sus fans a todos los que se han interesado estos días por su estado. "Muchas gracias de corazón por todos los mensajes de cariño que estoy recibiendo. Sigo aún muy dolorido y magullado, pero viendo las imágenes (del accidente) solo puedo pensar que fuí muy afortunado", ha escrito Álex.

Y es que sin duda, sus lesiones son mucho menos considerables de lo que se temieron los espectadores presentes el domingo en las gradas del Circuit y todos aquellos que presenciaron el incidente en directo en televisión. Por fortuna, se obró el 'milagro' y no hubo que lamentar una desgracia mayor.

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