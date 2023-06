Los médicos frenan el regreso de Pol Espargaró en Mugello

"Como dije desde el principio, la decisión final la tomarán por mí los médicos y me han pedido que espere", anuncia 'Polyccio' Sufre un edema en las vértebras que impide su reaparición en Mugello, donde Jonas Folger volverá a sustituirle en el GasGas Tech3

Se cumplen poco más de dos meses desde el gravísimo accidente que sufrió Pol Esparagó en el GP de Portugal y después de pasar por el quirófano en varias ocasiones y de recuperarse poco a poco de las múltiples lesiones que le fueron diagnosticas tras su caída, el piloto de Granollers estaba decidido a regresar a la competición el próximo fin de semana (9-11 junio) en Mugello, con ocasión del GP de Italia. Sin embargo, los médicos han frenado sus expectativas y el equipo GasGas seguirá contando con Jonas Folger para sustituir a 'Polyccio'.

Tras volver a la moto en un entrenamiento en Motorland Aragón, el menor de los hermanos Espargaró se sometió a una nueva revisión médica y el resultado no fue el esperado. Tendrá que esperar para volver al Mundial. Su equipo, GasGas Tech3, ha explicado que “los doctores le detectaron pequeño edema alrededor de las vértebras que necesita tratamiento, así que Pol deberá esperar unos días más". Su regreso se aplaza en principio para el GP de Alemania en Sachsenring (16-18 junio).

