Máximo Quiles, el pupilo maravilla de los Márquez, del quirófano a la victoria: "Lo mío no es comparable con lo de Marc, que va con un brazo solo"

Lo de Máximo Quiles en MotorLand (Aragón) es una de esas hazañas que no hacen más que confirmar aquel dicho que conoce todo aficionado al motociclismo: "los pilotos están hechos de otra pasta". El murciano, líder del mundial de Moto3, se fracturó la clavícula derecha buscando el mejor registro en la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña y 22 días después, logró la séptima victoria de un curso en el que está siendo prácticamente imbatible.

Lo hizo batallando hasta el final con un combativo David Almansa, que el sábado había logrado su quinta 'pole position' del curso y se encontraba muy fuerte en suelo maño. Pero el '28' ejerció de líder, superó las molestias tras la operación de clavícula y se impuso en otra 'masterclass' de talento y garra.

El propio Quiles reconoció lo duras que habían sido las últimas tres semanas desde Silverstone. "Yo creo que una de las victorias más especiales", valoraba ante la prensa presente en MotorLand, entre la que se encontraba SPORT. "Desde que vine de Inglaterra, no he parado. Hubo un momento en que estuve un poco agobiado. Me dolía la cabeza de tanta máquina, tanto fisio, tanta cámara hiperbárica. He podido hacerlo al pensar: 'Venga, que el objetivo es llegar a Aragón, que va a merecer la pena todo este esfuerzo'", recordaba.

Máximo Quiles celebrando en MotorLand (Aragón) / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La hazaña de volver con tan poco tiempo de recuperación estuvo a la altura de algunas de los pilotos más grandes de la historia, entre ellos su propio mentor, Marc Márquez. Además, el '93' sabe lo que es estar lesionado en un brazo, algo por lo que Quiles fue preguntado "El derecho también, es verdad", valoraba. "Ha ayudado que fuera izquierdas todo, y además un circuito que me gusta mucho. No es comparable con lo de Marc, que no va con un brazo y medio, va con un brazo solo, porque lo tiene destrozado. Lo mío ha sido una fractura de clavícula que tampoco es tanto. Han sido 20 días, es corto el plazo y no es tan exigente", expresaba.

En un momento dado de la carrera, cuando parecía que empezaba a abrir una distancia considerable con sus perseguidores, cometió un error y se salió de pista. "Ha habido un momento que estaban lejos, pero luego me han recuperado y he perdido un poco la referencia también en la bajada antes de la contrarrecta. No sé qué vuelta ha sido y ahí he dicho, ‘lo dejo pasar y otra vez la ataco en la 1, que es mi punto fuerte’ y he apretado otra vez a saco en esa zona y he abierto un poco. Al final he ido gestionando, pero apretando. Él me pillaba y yo iba en tensión todo el rato", recordaba.

Los números son los que son y Máximo ya lidera con 92 puntos de ventaja sobre Álvaro Carpe, y eso que aún quedan nueve citas, ocho si finalmente se cancela el GP de Qatar. "Es muy positivo y estoy superilusionado. En esta carrera no tenía pensado salir y sumarle puntos a la gente. El objetivo era que no me recortaran porque llegaba con el brazo tocado y al saber que les he metido puntos y me he llevado la victoria, me motiva muchísimo", sentenciaba, asegurando que pese a la distancia no se considera superior al resto y advirtió que hay "un par o tres de pilotos muy fuertes".