Máximo Quiles domina la practice a ritmo de récord

El español Máximo Quiles (KTM) dominó a ritmo de récord la práctica oficial del Gran Premio de los Estados Unidos de Moto3 en el circuito COTA (Circuit Of The Américas) en la ciudad de Austin.

Quiles, que vio cómo le anulaban varias vueltas rápidas por exceder los límites del trazado, paró el cronómetro en 2:13.757, que era récord absoluto para la categoría, con 172 milésimas de ventaja sobre el italiano Guido Pini (Honda) y 445 sobre el español Álvaro Carpe (KTM), que fue tercero.

Los españoles David Almansa, primer líder de Moto3 en 2026, y David Muñoz son las primeras bajas de la cita estadounidense, el primero por haber tenido que ser intervenido quirúrgicamente tras la caída que sufrió en Brasil y el segundo, como consecuencia de una infección en su lesión de fémur que no termina de cicatrizar y que le ha impedido regresar, como él quería, para la tercera carrera de la temporada.

Otro español, Álvaro Carpe (KTM), fue la referencia inicial en la tanda libre, con un tiempo de 2:14.209, relativamente cerca del récord absoluto que la pasada temporada estableció el italiano Matteo Bertelle (KTM) con 2:13.939, pero el líder del Mundial Máximo Quiles fue el más rápido en los primeros minutos de la práctica oficial con 2:14.523, que fue anulado por exceder los límites de la pista.

Quiles no cede

No desistió en su empeño Quiles, quien en su siguiente vuelta recuperó la primera plaza con 2:14.474, con casi cuatro décimas de segundo de ventaja sobre el hispano-argentino Valentín Perrone (KTM), mientras que el español Jesús Ríos (KTM), que deberá cumplir una doble vuelta larga de penalización por tirar en la carrera de Brasil al italiano Matteo Bertelle, se iba por los suelos, aunque pudo regresar a pista al no pararse el motor de su moto.

Máximo Quiles continuó con su progresión ascendente, que le permitió parar el cronómetro en 2:14.105, que también le fue anulada por exceder los límites de la pista, con lo que se mantuvo en el 2:14.474 que había logrado anteriormente.

No desistió en su empeño el piloto murciano del equipo de Jorge Martínez 'Aspar', que una vuelta más tarde rodó en 2:14.056, secundado por el indonesio Veda Pratama (Honda) y el británico Eddy O'Shea (Honda).

Con el paso de los minutos las diferencias se fueron ajustando en las posiciones de cabeza, siempre con Máximo Quiles como referente y con algún que otro susto con la rueda delantera de su moto, que pudo controlar sin mayores consecuencias para entrar como líder en los diez minutos finales de la práctica oficial.

Muchos pilotos intentaron seguir en esos instantes alguna rueda rápida, pero en cuanto los mejores de la categoría se apercibían de esa circunstancia, enseguida abortaban su intento para no dar rebufo a sus contendientes, sabedores que un error de esos les podía dejar fuera de la segunda clasificación directa.

El italiano Guido Pini, en su undécima vuelta, batió por apenas diez milésimas de segundo el récord de 2025 de su compatriota Bertelle al rodar en 2:13.929, cuando Máximo Quiles marcaba parciales de vuelta rápida en sus dos primeros parciales, pero perdía algo en el cuarto para quedarse 127 milésimas de segundo del transalpino.

No falló en la siguiente vuelta, en la que el líder del Mundial recuperó la primera plaza al rodar en 2:13.757, seguido por los italianos Guido Pini Y Matteo Bertelle, mientras que Joel Esteban (KTM), sexto, se iba por los suelos en la curva de entrada a la recta de meta aunque sin que llegase a parar el motor de su moto, lo que le permitió seguir en pista sin problemas para completar los minutos finales.

Quiles sentenció con ese registro la primera posición en la práctica oficial, por delante de Guido Pini, Álvaro Carpe, Matteo Bertelle, Valentín Perrone, Joel Esteban, Joel Kelso, Rico Salmela, Marco Morelli, Casey O'Gorman, Adrián Fernández, Eddie O'Shea, Brian Uriarte y Veda Pratama, que son quienes pasan a la segunda clasificación directa.

Tendrán que pasar por la primera clasificación pilotos como el neozelandés Cormac Buchanan (KTM), el británico Scott Ogden (KTM) o los españoles Adrián Cruces (KTM), Jesús Ríos (Honda) o Marcos Uriarte (KTM), quien sustituye al lesionado David Muñoz.