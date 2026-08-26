Máximo Quiles ya conoce a su compañero para 2027

Celestino Vietti se incorporará al CFMOTO Aspar Team en Moto2 en 2027, una temporada en la que el italiano aspira a pelear por el título de la categoría intermedia. Vietti volverá a subirse a una Kalex por primera vez desde 2024, cuando consiguió tres triunfos y un total de 165 puntos en Moto2.

Este año suma 112 puntos después de haber subido en tres ocasiones al podio y marcha séptimo de la general del campeonato, a pocos puntos de los pilotos titulares del equipo, David Alonso y Dani Holgado. Precisamente, el salto de ambos a la clase reina de MotoGP obliga al equipo de Jorge Martínez 'Aspar' a renovar al completo su alineación en Moto2 para 2027.

El Aspar Team combinará la experiencia de Vietti, que cuenta hasta la fecha con un centenar de grandes premios en la categoría, con 8 victorias y 17 podios; con la ambición de Máximo Quiles, actual líder de Moto3, que confirmó su salto de cilindrada para el año que viene durante el parón estival.

Jorge Martínez 'Aspar': “Con la llegada de Celestino Vietti completamos un equipo muy fuerte para la temporada 2027 en Moto2. Con Alonso y Holgado estamos peleando constantemente por las posiciones delanteras y eso es algo que buscábamos poder repetir la próxima temporada, y por eso pensamos en él. Volvemos a contar también con un piloto de la VR46 Riders Academy después de las experiencias de Bagnaia o Migno en el Mundial, pero también de Bezzecchi o Marini en el actual MotoJunior, y esperamos poder darle a Vietti todas las herramientas para pelear juntos por el título de Moto2”.