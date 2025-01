Máxima expectación: Márquez descubre su plan con Ducati

Mucho rojo, patrocinadores distintos, emoción y también nervios. Todo eso y más se espera mañana lunes, a partir de las 11:00 horas, cuando la escuadra de fábrica de Ducati presente su nueva Desmosedici GP25, la moto con la que Marc Márquez buscará este año su novena corona mundial.

El 'total look' en rojo pasión que llevó Marc en el mono y la moto de pruebas fue, según explicó el propio piloto, "una idea mía, porque quería destacar que he apostado mucho cambiando a Ducati después de cerrar una etapa de once años en Honda y reencontrarme con mi mejor versión en Gresini. Todo al rojo , como en el casino".

El color rojo es el signo de identidad de Ducati, pero no parece probable que el tono de la moto que veamos este lunes sea tan intenso ni ocupe el espacio completo en la moto como en Montmeló. Aquí entran en juego los espónsor y por primera vez Red Bull no acompañará al 93 en su nueva aventura, ya que entra en conflicto de intereses con el patrocinador de Ducati, Monster Energy.

Marc y Pecco han compartido tiempo este domingo en Madonna y han hecho un vídeo convocando a los fans para la presentación de mañana. La pasada semana se vieron también en Bolonia para posar en las fotos de estudio que difundirá Ducati cuando arranque el evento en el PalaCampiglio. A modo de anticipo, los italianos ofrecieron una imagen en la que se adivinaban las siluetas de sus dos pilotos y la GP25 con el lema: "Primer día de escuela y nuevos compañeros".

Se han escrito muchas teorías sobre su rivalidad y la relación entre ambos, pero por encima de todo lo que marcará el rumbo de ambos serán sus resultados en la pista. Y para eso no habrá que esperar demasiado. El primer entrenamiento oficial de la temporada se llevará a cabo en el circuito de Sepang (Malasia) durante la primera semana de febrero. Luego viajarán a Tailandia para el siguiente ensayo general (12 febrero) y el primero de los 22 grandes premios de la temporada 2025, el 2 de marzo.