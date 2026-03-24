Max Biaggi, expiloto de MotoGP y embajador de Aprilia: "Márquez es el objetivo de todos, Bezzechi tiene menos que perder"

La temporada 2026 de MotoGP ha empezado para Aprilia como terminó el curso pasado, con Marco Bezzecchi como el gran protagonista. El italiano ya es líder destacado del Mundial de pilotos y para doble alegría del equipo, su compañero Jorge Martín volvió al podio más de 500 días después y se colocó, de paso, segundo del campeonato.

Un inicio brillante que no ha sorprendido a los que conocen desde dentro la escudería, como es el caso de Max Biaggi, leyenda de MotoGP y embajador de Aprilia. "Me sorprende ver a Bezzecchi y Martin entre los dos primeros del Campeonato del Mundo por primera vez, no por el rendimiento de la moto", indicó en una entrevista para 'La Gazzetta dello Sport', en la que también se mostró cauteloso, ya que "solo son dos Grandes Premios: estamos esperando a Texas y las carreras europeas, y si confirman su rendimiento, mejor para nosotros".

Marc, el favorito

Pese al buen rendimiento de la moto y los pilotos, para Biaggi, el gran favorito sigue siendo Marc Márquez, quien defiende título. "Ducati y Márquez son los campeones y, por lo tanto, los favoritos", apuntó, remarcando que "vencer a Marc es difícil, y si tiene la mejor moto, se vuelve aún más difícil".

Según el expiloto, "Bezzecchi está teniendo éxito ahora, pero necesitamos entender si Marc está teniendo dificultades de las que no somos conscientes, porque no está marcando mucha diferencia". Para el expiloto, aunque "Bezzecchi y Martin están en plena forma ahora", habrá que esperar hasta el GP de España que se disputará en abril en Jerez para ver "su verdadero potencial y sabremos quién está por delante".

Bezz, con capacidad para luchar

Respecto a las opciones de Bezzechi, Biaggi tiene claro que "es rápido y tiene el temperamento para luchar con Marc, algo que ya quedó patente el año pasado", aunque espera que los errores no lastren su candidatura. "Espero que se cuide cuando llegue el momento, porque a veces el entusiasmo te lleva demasiado lejos y siempre tienes que concentrarte en sumar resultados", afirmó y apuntó que "cuando ganas un Campeonato del Mundo, saboreas la gloria y eso te ayuda a cometer menos errores, pero al principio vas a tope, cuando a veces sería bueno encontrar tus propios límites".

Más allá de que pueda ser regularidad, Bezzecchi tiene algo que juega a su favor, y es una menor presión. "Marc es el objetivo de todos, porque cuando lo vences, te sientes satisfecho aunque no ganes la carrera. Es el piloto más exitoso y el más fuerte de la pista, así que todos están muy motivados para derrotarlo. Para Marco es diferente; tiene menos que perder", argumentó Biaggi.

Austin, primera prueba

Aún así, Biaggi espera que el #72 pueda "mantener este ritmo fuerte hasta el final del año", aunque "conociendo el pasado, los favoritos ahora mismo para mí siguen siendo Ducati y Márquez: no se les puede sacar de esa posición o se quedarán rezagados después de solo dos carreras".

Este domingo, en Austin, territorio Marc Márquez, podría empezar a verse en qué punto están realmente el de Cervera y Ducati. "Márquez siempre juega un deporte diferente allí: si no se cae, gana, y si gana, gana por un amplio margen. Pero si no puede hacerlo el domingo, entonces el problema quedará claro", avanzó Biaggi, quien insistió en que "Jerez será el punto de partida para comprender completamente el nivel de las motos, pero el próximo fin de semana nos dará una idea de la posición exacta de Ducati y la nuestra".

Relación irreconciliable

Valentino y Biaggi, en un podio / EFE

Más allá de la actualidad del Mundial, Biaggi respondió brevemente a una cuestión con el que fuera su archienemigo, Valentino Rossi. Bezzecchi explicó que el #46 le había dado ánimos y mantienen una buena relación.

Al ser cuestionado sobre si Bezz podría ser una nexo entre él mismo y Rossi, Max fue conciso: "No, no tanto, pero lo importante es que se vean los frutos del trabajo".