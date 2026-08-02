Maverick Viñales zanja los rumores sobre su futuro en KTM: "Dejad de escribir artículos estúpidos"

No está siendo un curso especialmente plácido para Maverick Viñales. El piloto de Roses sufrió a mediados de 2025 una lesión que le impidió continuar con su progreso a lomos de la KTM en el preciso momento en el que comenzaba a lograr mejores resultados. Regresó, pero a principios de esta temporada seguía arrastrando secuelas. La fábrica austríaca le aseguró un puesto en el equipo oficial para 2027.... pero lejos de la realidad, contrataron a otros dos pilotos. Y el futuro de 'Mack' se antoja especialmente complicado.

En un momento en el que el mercado ya está prácticamente cerrado, el catalán podría afrontar sus últimas once carreras en la categoría este curso. O incluso podría no llegar a hacerlo. 'Motorsport' apuntó este domingo que los de Mattighofen estarían estudiando la manera de bajar de la RC16 a 'Mack' después de que la relación se haya vuelto de lo más tensa en las últimas semanas y los resultados tampoco hayan acompañado.

Cabe recordar que en las últimas semanas, Viñales había sido especialmente crítico con la fábrica. "Después de Montmeló [17 de mayo], por lo que se publicó, sabía que Fabio Di Giannantonio iba a ocupar mi puesto", explicaba el catalán antes del parón veraniego. "Así que se lo pregunté a KTM y luego ellos cuando llegué a Mugello [31 de mayo], me enviaron un contrato. Digamos que, me lo enviaron al correo electrónico. Y lo firmé", relató.

"La verdad es que no era nada bueno [el contrato que llegó a firmar]. Pero en cualquier caso, quería competir. Realmente creo en los ingenieros de KTM. Por eso, aunque fuera en contra de mis intereses, firmé. Y dos semanas después, me dijeron que no era válido. ¿Qué se puede esperar después de eso?", reflexionaba el '12'.

Según apunta 'Motorsport' este fin de semana, el 'test rider' de la fábrica, Pol Espargaró, ya habría sido avisado de que podría ocupar el lugar de su compatriota en el Tech3 a partir de la cita anual en Silverstone (Gran Bretaña). Unas informaciones que han provocado una reacción inmediata por parte del campeón del mundo de Moto3 en 2013.

En la última cita, Viñales desveló que el hombro le estaba imposibilitando el pilotaje y que estaba siendo un gran lastre a la hora de lograr mejores resultados. "No sé ni si es reparable. Me he planteado ponerme en manos de los médicos de Marc [Márquez]", decía entonces.

Una situación de la que también quiso hablar en un comunicado respecto a su futuro y las últimas informaciones. "Empiezo a leer artículos sin sentido; la semana pasada estuve en el centro APC y estamos empezando a entender por qué no consigo recuperarme", comenzaba diciendo a través de una historia de Instagram.

"Terminaré el año tal y como establece mi contrato"

"Estoy contrastando toda esta información con mis médicos para comprobar si ese es el problema y cuál es la forma de mejorar", desvelaba.

Finalmente, ponía los puntos sobre las íes sobre su futuro. "Dejad de escribir artículos estúpidos sobre mí; no voy a correr en SBK y terminaré el año tal y como establece mi contrato", sentenciaba.

Unas palabras que podrían confirmar la información que ofrece en las últimas horas 'Sky Sport'. Al parecer, las alarmas en la fábrica austríaca habrían saltado tras una revisión médica del hombro izquierdo de 'Mack'. Seria el lunes cuando tendría los resultados, que podrían confirmar una cirugía que comprometiese el final de curso para el compañero de equipo de Enea Bastianini. Por ese motivo, el menor de los Espargaró habría sido avisado.