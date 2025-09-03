Maverick Viñales, de vuelta para el GP de Catalunya

Maverick Viñales competirá en el Gran Premio de Catalunya de MotoGP. El piloto de Roses se reincorporará en el GP de casa tras perderse las dos últimas citas por culpa de una lesión en el hombro producida en Sachsenring.

El piloto del KTM Tech 3 tuvo una dura caída durante la Q2 del Gran Premio de Alemania que le obligó a pasar por quirófano para tratar la factura en el hombro izquierdo que le produjo el incidente. En Brno, primera prueba del campeonato tras el parón estival, el equipo optó por Pol Espargaró para sustituir a Viñales, que debía reincor`porarse a la siguiente cita, en Austria. Viñales se probó pero tras las sesiones del viernes tuvo que retirarse tras sufrir molestias, y volvió a ser baja en Hungría, donde Espargaró volvió a ser el sustituto.

Tras esas dos semanas extra de recuperación, el KTM Tech3 confirmó que Viñales volverá a subirse a la moto para participar en el Gran Premio de Catalunya que se disputa este fin de semana en el Circuit de Barcelona - Catalunya. Una cita que afronta con precaución, tal y como avanzó el Team Manager del equipo, Nicolas Goyon. "No estará al 100% ya que todavía se está recuperando, pero el objetivo es poder completar un fin de semana completo de carreras para preparar el final del campeonato de la mejor manera posible”, comentó en declaraciones difundidas por el equipo.

El propio Maverick confirmó la noticia este mismo miércoles a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, confirmando las palabras de Goyon. "He vuelto. No al 100 % pero no hay manera de que me estuviera perdiendo la oportunidad de montar en el GP de casa", escribió.

En declaraciones difundidas por el equipo, Viñales explicó que han tenido dos semanas más de recuperación desde el GP de Austria, "lo cual ha sido muy beneficioso para nosotros". "Hemos aumentado el nivel y la intensidad del entrenamiento, y cada día nos fortalecemos más. Es importante para nosotros estar en el GP de Catalunya esta semana, mi carrera de casa, porque nos ayudará a evaluar todo el trabajo realizado recientemente con todo el equipo y ver dónde estamos", apuntó el de Roses.

"No estaremos al 100% este fin de semana, seguro, pero el objetivo es entender nuestro estado sobre la moto. Tendremos que ir sesión tras sesión, empezando por las sensaciones del viernes por la mañana, y a partir de ahí iremos avanzando. En cualquier caso, ¡estoy deseando volver a encontrarme con el equipo!", insistió el piloto del KTM Tech3.