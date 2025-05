Maverick Viñales: "No me siento la referencia de KTM"

Maverick se incorporó a KTM tras acabar la temporada 2024 junto a Aprilia. La marca austríaca está atravesando problemas en el rendimiento en el inicio de año. A pesar de los problemas técnicos, Viñales ha conseguido mejorar las sensaciones desde el GP de Qatar.

Las primeras preguntas en la jornada del jueves en Le Mans, estuvieron dedicadas a conocer en más detalle las futuras evoluciones de la marca austríaca. "Creo que todavía queda un poco de proceso para adaptarme bien a la moto y entender que necesito para dar el siguiente paso. El cual ya sería luchar por las carreras, estamos trabajando mucho. Creo que es más un trabajo de tener calma y confiar en qué el proceso va a suceder. Hay que tener paciencia, ya me veo ahí y tengo ganas, pero tengo que esperar" explicó a DAZN.

Dudas en el rendimiento

KTM todavía no se ha consolidado en la parte delantera de la parrilla y el rendimiento todavía está en dudas por parte de Maverick: "Depende de qué carrera cojas, en Qatar quedé entre las dos Ducati oficiales. En Jerez me quedé cuarto, recuperé dos segundos en carrera, pero llegué a 'Pecco' y no tuve la oportunidad de adelantarlo. Estamos entendiendo esos matices que luego te dan para poder luchar cada fin de semana. No sabemos realmente el potencial máximo que tiene la moto, cada fin de semana vemos algo diferente" añadió el piloto español.

El test en Jerez

Tras el fin de semana en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, los pilotos de MotoGP se quedaron un día más en el trazado para disputar uno de los test de la temporada. "El test por mi parte durante la mañana se centró mucho en la aerodinámica, para la segunda homologación o para los siguientes años. Después por la tarde, nos centramos en el pilotaje, y reglajes de suspensiones, ir jugando con la moto para entender como hacer ese último paso con la moto. Pero lo mejor es lo que llevaba, entonces hay que adaptarse más y sacar más provecho a lo que tenemos" comentó Maverick.

Las cuatro marcas

Desde que Viñales debutó en la categoría reina ha pasado por cuatro marcas diferentes, con las tres primeras ha conseguido como mínimo una victoria y ahora la buscará también con KTM. Maverick comentó las virtudes de cada fábrica. "De Suzuki me quedo con el ambiente, era trabajador y muy humilde y me facilitó entender la MotoGP. De Yamaha me quedo el gran nivel que conseguimos en el primer año con la moto. Con Aprilia fue difícil tuve que adaptarme una moto muy diferente, pero obtuve una experiencia que ahora la estoy usando en KTM".

KTM busca un referente

"Por el momento no me siento la referencia de KTM, siento que estamos haciendo un buen trabajo y somos rápidos, pero soy muy nuevo con la moto. Necesito más tiempo y prepararme mejor para dar buenos comentarios. Estamos guiando hacia donde ir para dar ese salto y atacar a los de delante. A día de hoy es muy difícil decidir si soy la referencia" concluyó Maverick.

KTM volverá a salir a pista mañana para disputar los primeros libres del fin de semana y la Práctica 1 para intentar meter sus cuatro motos en la Q2 en el sexto Gran Premio de la temporada.