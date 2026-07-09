Maverick Viñales, roto tras el desplante de KTM: "Me siento fuera del mundo del motociclismo"

En unos meses, Maverick Viñales ha pasado de tener el pie en un equipo oficial a estar con un pie fuera de MotoGP. El piloto de Roses se lesionó el pasado curso en el preciso momento en el que empezaba a lograr grandes resultados en su primer año sobre la KTM. Se operó, regresó, y desde la fábrica austríaca le aseguraron que tenía la posibilidad de dejar el Tech3 para saltar al equipo oficial. Pero, tras recaer en su lesión, la marca negoció con otros pilotos. Y ahora la realidad es que 'Mack' está viviendo la que podría ser su última temporada en la categoría.

"Los últimos dos meses ha sido un mareo constante. El mareo que me han dado ha sido un infierno", valoraba el catalán ante DAZN. "Estoy lesionado, más que nadie quiero estar delante y demostrar que puedo estarlo. Las idas y venidas han sido difíciles de gestionar, y no solo a nivel mental, sino físico. Es difícil ir por encima del dolor, intentar recuperarte lo antes posible", expresaba.

Su futuro sigue siendo incierto, especialmente después de que se oficializasen los fichajes de Álex Márquez y Fabio Di Giannantonio como pilotos oficiales. "En el mismo sitio, ya dije que no iba a estar. Mi única motivación de quedarme KTM era ir al equipo de fábrica, como ellos me habían insistido durante prácticamente todo el invierno e incluso después de la lesión. Realmente no hay nada más", apuntaba este jueves al medio citado.

¿Y por qué el catalán no ha buscado otras opciones? La realidad es que, tal y como ya contó en pasadas citas, el '12' se mantuvo a la espera de una decisión de la fábrica y respetó una cláusula de su contrato que, además, no permitía que emprendiese el vuelo hacia otro garaje. Ahora tiene un pie más fuera que dentro de la categoría.

Un contrato firmado... y que después "no era válido"

La fábrica fue cambiando de opinión conforme pasaba la temporada. "Después de Montmeló [17 de mayo], por lo que se publicó, sabía que Fabio Di Giannantonio iba a ocupar mi puesto", explicaba el catalán. "Así que se lo pregunté a KTM y luego ellos cuando llegué a Mugello [31 de mayo], me enviaron un contrato. Digamos que, me lo enviaron al correo electrónico. Y lo firmé", explicó a la prensa presente en el trazado alemán, tral y como apunta 'Motorsport'.

"La verdad es que no era nada bueno [el contrato que llegó a firmar]. Pero en cualquier caso, quería competir. Realmente creo en los ingenieros de KTM. Por eso, aunque fuera en contra de mis intereses, firmé. Y dos semanas después, me dijeron que no era válido. ¿Qué se puede esperar después de eso?", reflexionaba el '12'.

Maverick confirmó que no ha habido más conversaciones con los de Mattighofen. "Ya no. No voy a hablar con ellos. Creo que la semana pasada fueron los últimos términos. Así que después de eso, obviamente no hablo más", decía. "No quiero quedarme aquí. No se lo tomaron en serio. Por eso, me siento fuera del mundo del motociclismo", expresaba, muy contundente.

'Mack' tiene bastante claro que no seguirá en MotoGP en 2027, puesto que ya está prácticamente toda la parrilla cerrada, aunque aún falten anuncios oficiales por confirmar. Tal vez considere correr en otros lados. Pero por el momento, no quiere pensarlo. "Obviamente, puede que haya buenas oportunidades o no. No lo sé. Ni siquiera las busco", decía sobre la posibilidad. "Quizás quiero competir y disfrutar de las carreras. Pero en este momento, no busco nada. Busco unas vacaciones increíbles", dijo.

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"El problema es que, para mí, es difícil meter todas las motos en el mismo círculo. Porque me encanta competir, me encanta el motocross. Me encantaría, quizás en el futuro, participar en otras carreras. La última vez estuve viendo a Jack Miller en las Ocho Horas de Suzuka, me pareció muy divertido. Así que sí, me gustaría hacer algo diferente. Pero ahora mismo, por el momento, me siento fuera de este mundo. Así que no creo que continúe", terminó diciendo 'Mack'.