Maverick Viñales, pendiente de la revisión médica

El piloto de KTM sufrió un fuerte 'highside' durante la Q2 del Gran Premio de Alemania. La lesión de su hombro izquierdo le obligó a pasar por el quirófano. Tras la lesión, Maverick Viñales lleva cinco semanas sin poder pilotar la RC16, aunque las sensaciones del piloto español se presentan positivas. Viñales todavía está pendiente de la revisión médica del Gran Premio de Austria, pero dice sentirse "bien".

Las primeras vueltas deberán tomarse con calma tal y como explicó el propio piloto: "Es la quinta semana desde la operación y es temprano, hay que escuchar al cuerpo y ver cómo voy reaccionando" detalló Maverick.

Las limitaciones por la lesión

"Lo que puedo sentir es que cada día mejoro bastante, pero hay una cuestión que es la rigidez que tengo en el hombro, que es cuestión de paciencia y de ir trabajando con el fisioterapeuta y que creo que va a ser lo que más me va a limitar porque fuerza, si soy sincero, estoy mejor de lo que me pensaba", afirma Viñales.

Un proceso lento

"La rigidez también sigue su curso, la operación ha ido perfecta, la recuperación igual, pero todavía esta todo cicatrizando, hay que dar tiempo, dar vueltas para entender dónde estoy y volver a recuperar las sensaciones con la moto", continuó Maverick Viñales.

El piloto español volverá a la acción después de perderse dos Grandes Premios consecutivos. El número '12' volverá a correr en la carrera de casa de KTM. "Está claro que todo sigue su curso; es decir, las semanas las voy cumpliendo, incluso un poquito antes de tiempo de lo que mandan de recuperación, que son mínimo 14 semanas, entre 14 y 16 semanas, y ahora estoy en la quinta, por lo que estar aquí es ya una victoria, pero lo primero que tengo que hacer es pasar la revisión médica", recuerda Maverick Viñales, quien espera no tener ningún problema en la misma.