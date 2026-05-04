Maverick Viñales, baja también en Le Mans; Le sustituye Jonas Folguer

El alemán Jonas Folger, expiloto de MotoGP de 32 años, sustituirá a Maverick Viñales en el Tech 3 KTM este fin de semana en el Gran Premio de Francia de MotoGP. El piloto de Roses continúa recuperándose de una exitosa cirugía correctiva en un hombro a la que se sometió a finales de marzo, siguiendo el consejo de sus médicos.

Viñales tomó la difícil decisión de retirarse del Gran Premio de Estados Unidos antes de volar a Europa para someterse a una operación en la que se le extrajo un tornillo desplazado del hombro, que le impidió participar en su carrera de casa, en Jerez, para priorizar su recuperación.

Tras una visita al Centro de Alto Rendimiento Atlético (APC) que su principal patrocinador tiene en Austria, decidió prolongar su ausencia para asegurar su regreso en plena forma.

"He estado trabajando duro desde la cirugía para recuperarme por completo y siempre he tenido Le Mans en mente como mi objetivo para mi regreso, pero tras estar en el APC esta semana, me han informado que aún no estoy lo suficientemente fuerte como para volver a subirme a la moto", reconoce Maverick Viñales en la nota de prensa de su equipo.

"Si bien estoy decepcionado, entiendo que lo más importante es estar en plena forma y me concentraré en eso para darle la máxima prioridad", afirma Viñales.

Como el probador y reserva de KTM Pol Espargaró también sigue con su programa de recuperación por otra lesión, el equipo ha decidido contar con los servicios de un 'viejo conocido' como es Jonas Folger, que ha desarrollado la KTM 990 RC R.

Folger participó en las 19 carreras de la categoría reina con Tech3 en 2017, cuando consiguió un podio en la carrera 'de casa', en Sachsenring, además de sustituir a Pol Espargaró más recientemente, en abril de 2023.

"Quiero desearle a Maverick una pronta y completa recuperación, si bien personalmente estoy muy emocionado de reencontrarme con el equipo, con el que tengo una historia y será genial volver a verlos", asegura Folger.

"Le Mans será un gran desafío, pues significa regresar después de tantos años alejado de las carreras para volver a subirme a la moto, lo que implicará tener que adaptarme rápidamente y aprender mucho durante el fin de semana", ha reconocido el piloto alemán, quien reconoce que "será duro, pero creo que lo positivo supera las dificultades".