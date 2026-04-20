Maverick Viñales, baja para el Gran Premio de España, en Jerez

A pesar del largo parón que ha afrontado el Mundial de MotoGP desde la última prueba en Austin, Maverick Viñales sigue sin estar totalmente recuperado de la intervención quirúrgica a la que se sometió a finales de marzo para tratar de solucionar su lesión en el hombro. El piloto de Roses ha tomado la decisión de no competir este fin de semana en el Gran Premio de España, en el circuito 'Angel Nieto' de Jerez, tal como ha anunciado hoy su equipo, KTM Tech3.

Viñales se perdió la carrera en Estados Unidos (27-29 de marzo) para operarse tras descubrir que un tornillo de una cirugía anterior se había desplazado. Aunque su recuperación sigue progresando favorablemente, no esta aún en condiciones de subirse a la moto.

“Obviamente, es una pena no poder competir en Jerez. Es un evento importantísimo para mí y la primera carrera en casa de la temporada. Sin embargo, conozco bien mi cuerpo y ahora mismo la prioridad es recuperarme adecuadamente y asegurarme de volver en las mejores condiciones posibles para el resto de la temporada. Todo va por buen camino y el objetivo es estar listo para Le Mans”, dice Viñales, que espera poder regresar a la pista en el GP de Francia (8-10 mayo).

Sin sustituto

El plan inicial era que el piloto reserva de KTM, Pol Espargaró, le sustituyera en el Gran Premio de España. Sin embargo, una lesión en la mano sufrida antes de viajar a Jerez le ha impedido cumplir con sus funciones de reserva. Tras explorar varias alternativas, con poco margen de tiempo para encontrar un sustituto, KTM y Tech3 han decidido afrontrar el Gran Premio de España con una sola moto.

Enea Bastianini llega a la primera prueba europea de la temporada con optimismo tras el progreso logrado en Austin, donde consiguió un impresionante tercer puesto en la carrera Sprint. Con la confianza en aumento, el italiano buscará mantener ese impulso en Jerez y en las próximas carreras europeas.

Nicolas Goyon, director del equipo Red Bull KTM Tech3, asegura que “lo más importante para nosotros es la recuperación de Maverick. El hueco en el calendario le ha permitido disponer de un tiempo valioso para centrarse en su rehabilitación y, con suerte, significa que solo se perderá esta carrera. Parece que va por buen camino para volver a Le Mans, lo cual es muy positivo".

"También es una lástima que Pol, nuestro piloto reserva, se haya lesionado durante este periodo, porque lo conocemos bien y habría sido un gran refuerzo para el equipo el fin de semana en Jerez. Con poco tiempo antes del evento, evaluamos todas las opciones disponibles, pero finalmente decidimos centrarnos en preparar una sola moto para esta ronda”, añade Goyon.

Por su parte, Guenther Steiner, CEO de Red Bull KTM Tech3, reconoce que "no es así como queríamos llegar a Jerez. Primero Maverick se recupera, luego Pol se lesiona la mano, y de repente el plan cambia muy rápido. Hemos analizado las alternativas, pero también debemos tomar decisiones sensatas que sean buenas para el equipo y para el proyecto en general. Lo positivo es que Enea llega a este fin de semana con buen ritmo después de Austin, y eso nos da una base sólida sobre la que construir de cara a la etapa europea de la temporada".