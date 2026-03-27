Maverick Viñales, baja en el Gran Premio de Estados Unidos

El Gran Premio de Estados se ha cobrado su primera baja tras solo una sesión disputada. Maverick Viñales, que fue decimotercero en el FP1, no se volverá a subir a la moto este fin de semana según avanzó 'Sky Sports'.

El citado medio informó de que el piloto del KTM Tech3 se resintió de su lesión en el hombro izquierdo, por lo que se decidió que no continuara en competición. En las próximas horas viajará directamente a Italia para someterse a nuevas pruebas médicas en la clínica del profesor Porcellini, el mismo que ya trató su lesión el curso pasado.

Viñales sufrió el curso pasado, durante el Gran Premio de Alemania, una grave caída que le obligó a pasar por quirófano y a perderse varios Grandes Premios. Aunque reapareció en el tramo final del curso, no llegó a terminar en Indonesia y, por precaución, fue baja en Australia.

Se esperaba su reincorporación en Portugal, penúltimo GP del calendario de 2025, pero de nuevo, Pol Espagaró, piloto probador de KTM, volvió a subirse a la moto para sustituir a su compañero. Finalmente reapareció en Valencia, en el cierre del campeonato, aunque tampoco pudo concluir en la pista el GP.

Los dolores persisten

Varios meses después, ese hombro izquierdo sigue dando problemas al piloto catalán, que ha tenido que volver a bajarse de la moto. Las pruebas médicas decidirán la estrategia a seguir aunque, con la cancelación del GP de Qatar el de KTM tiene ahora varias semanas para descansar. La próxima cita será ya el 24 de abril, con el GP de España que se disputa en el Circuito de Jerez - Ángel Nieto.

"El hombro está a que me lo tengo que mirar porque no acabo de hacer limpio. Obviamente no estoy al cien por cien, yo pensaba que sí, porque, por ejemplo, con las Superbikes no tengo mucho problema. Pero con la MotoGP todo es más exigente y en los cambios de dirección pierdo muchísimo y esto es porque algo no funciona", explicaba el piloto en 'DAZN' ayer.

Además, confesó que está preocupado por su futuro. "Si no me recupero, no puedo pilotar más. Intentaré ver cuáles son las opciones. No, no descarto operarme, no tengo fuerza y tiene que ser por algo. La opción de quirófano no está descartada", zanjó.

Las sensaciones no han sido buenas para el piloto español en este inicio de curso. En Brasil se fue al suelo en la sprint y acabó último el domingo en carrera. Después de dos Grandes Premios disputados, el de Roses todavía no ha sumado ningún punto.