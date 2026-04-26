'Masterclass' de líder de Máximo Quiles en Jerez con un alocado podio de 'foto finish'

El 'killer' Máximo Quiles, líder del campeonato en la categoría de Moto3, se llevó la victoria en el Circuito de Jerez -Ángel Nieto. El murciano conseguía la segunda victoria de la temporada (quinta en la categoría), tras la primera en Brasil, mientras Adrián Fernández y David Muñoz completaban un podio 100% español en el Gran Premio de España de MotoGP.

Partía Máximo Quiles (Aspar Team), pupilo de Marc Márquez, desde la 'pole', tras llevarse el mejor registro en Q2 con un tiempo de 1:44.070. 20 vueltas por delante y Muñoz salía como un tiro David Muñoz (Intact GP) para adelantar al murciano. En la primera curva, se iba al suelo en la curva Matteo Bertelle (Level Up-MTA) tras un contacto con Adrián Fernández que en seguida comenzó a ser investigada por los comisarios. Pronto se anunció que no había consecuencias.

Los primeros compases se convertían en una auténtica locura, con un 'enchufadísimo' Joel Esteban (Level Up-MTA que se movía de la cuarta plaza a la primera. También Máximo Quiles quería defender su plaza de honor, y aprovechaba para adelantar a de el Prat de Llobregat (Barcelona). Valentín Perrone (Red Bull KM Tech3) llegaba al grupo cabecero al término de la primera vuelta, ganando hasta siete plazas. A su misma vez, Esteban caía hasta la quinta plaza cuando Aadrián Fernández le adelantaba en la curva Dani Pedrosa.

Pese a perder algunas plazas al inicio, Muñoz lograba llegar a la estela de Quiles y lograba la vuelta rápida. Por detrás, Fernández superaba a Álvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) para ser tercero, abriendo un hueco de seis décimas en el sexto giro.

Mientras, a más de dos segundos del podio, la cuarta plaza estaba al rojo vivo, con una preciosa batalla entre KTM de Álvaro Carpe, del Ajo, y Valentín Perrone, del Tech3. Pero se entretenían, y Marco Morelli (Aspar Team), llegaba hasta ellos protagonizando un precioso 2x1 y poniéndose por delante de ambos.

Por delante, Quiles tuvo un susto en la última curva, a punto de entrar en la octava vuelta de carrera, y casi se va al suelo, algo que Fernández aprovechó para adelantarle. A los pocos compases, se caían el pupilo de Emilio Alzamora, Guido Pini (Leopard Racing), y Eddie O'Shea (GRYD-Mlav Racing).

La remontada de Ríos

Por delante, a falta de siete vueltas, Fernández lideraba, pero con Quiles y Muñoz pisándole los talones. Remarcable actuación del 'rookie' Jesús Ríos (Rivacold Snipers), que salía decimonoveno y lograba llegar a la séptima plaza (terminó noveno), enzarzándose en una batalla con Veda Pratama (Honda Team Asia), Joel Esteban, Álvaro Carpe y Valentín Perrone. De hecho, Esteban debía ceder una posición por un contacto en la cruva Dani Pedrosa.

Mientras, Morelli recortaba décimas a cada giro, reduciendo la distancia inicial de dos segundos con el podio hasta a colocarse a ocho décimas de Muñoz. Precisamente, el andaluz movía ficha para adelantar a 'Pitito', mientras Máximo comenzaba a imponer un ritmo endiablado.

A tres vueltas para el final, el '28' subía la apuesta y abría un 'gap' de 6 décimas con Muñoz. Conseguía irse en solitario el líder del campeonato, a casi dos segundos, mientras su compañero de equipo, Morelli, se enzarzaba en una batalla con los dos españoles y lograba sobrepasarles.

Pero Muñoz no lo había dicho todo, como tampoco Fernández y Morelli, y tras varios adelantamientos al límite, los tres pilotos entraban en meta prácticamente en paralelo. Fernández fue segundo y Muñoz, recién regresado de una dura lesión en su pierna, era tercero. Morelli se quedaba a tan solo 0.040 del podio. Un final a la altura para una de las citas más especiales del curso.