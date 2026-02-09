Massimo Rivola, jefe de Aprilia, sobre la Ducati de Márquez: "Seguirá siendo igual"

La temporada de MotoGP 2026 empezó a tomar forma la pasada semana con los primeros test oficiales de la temporada, celebrados en el circuito de Sepang (Malasia). Una cita que dejó algunos incógnitas, como las de Yamaha, y otras certezas como el hecho de que Ducati sigue siendo el rival a batir.

Para Aprilia, este debe ser el año de la continuidad, el de mantener el camino que les llevó a los más alto en el tramo final de la temporada pasada. En un curso donde el que estaba llamado a ser su gran estrella, Jorge Martín, apenas pudo presentar batalla por culpa de tres graves caídas, la responsabilidad recayó en un Marco Bezzecchi que acabó en el tercer escalón del podio. Buenas sensaciones para un final de curso que se han trasladado al trabajo en la fábrica este invierno para dar paso a una moto un poco mejor todavía en este 2026. "Esto demuestra que la de Noale es una empresa bastante buena, capaz de fabricar buenas motos, pero también de mejorar el rendimiento cada año", afirmó Massimo Rivola, CEO de Aprilia, tras los test de Sepang.

Pero el italiano es consciente de que Aprilia no es el único equipo que ha mejorado sus prestaciones. "Hemos visto que Honda es muy rápida, que Ducati vuelve a ser la referencia y que KTM es mejor que el año pasado. Sinceramente, creo que va a ser un campeonato muy interesante, de nuevo con alguien (Ducati) al frente. Eso seguirá siendo igual, pero nosotros nos mantendremos a su estela", explicó Rivola en declaraciones que recoge Motorsport.

Con tan solo tres días de test oficiales (además del 'shakedown para rookies y probadores), aun es pronto para valorar en qué posición se encuentra cada equipo y cuáles son las distancias entre ellos. Rivola cree que ún no puede decir si Aprilia se ha acercado a Ducati porque "tenemos que analizarlo más detenidamente porque en los test siempre es difícil saber cuántas vueltas ha dado ese neumático, o cuánto combustible había en ese depósito"." Pecco hizo una simulación de carrera sprint, ahora todos podemos irnos a casa. Nos vemos en 2027", bromeó sobre el crono que marcó el piloto turinés.

De cualquier manera, el jefe de la casa italiana aseguró que "tenemos una moto mejor que el año pasado. En 2025 no fue mal, así que no podemos evitar ser optimistas". "Los demás también han mejorado claramente. Todavía es un poco pronto para decirlo. Ducati seguirá siendo el punto de referencia, en cualquier caso", insistió.

Con vistas a los próximos test, los últimos antes del inicio del campeonato, que tendrán lugar el 21 y 22 de febrero en Buriram (Tailandia), Rivola confirmó que Aprilia continuará probando algunas piezas, aunque nada muy diferencial."Después de analizar todo en casa, se llevarán pequeños detalles a Tailandia para el desarrollo final, con el fin de tener una base bastante buena. Obviamente, el de Tailandia es un circuito bastante diferente en términos de aerodinámica, de características, es más un circuito de 'stop and go'. Habrá algo más", avanzó.