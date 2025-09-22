Massimo Rivola, CEO de Aprilia: "Marc ha marcado la diferencia con todas las motos"

Marco Bezzecchi a los mandos de la Aprilia se ha convertido en un invitado habitual en las posiciones delanteras. Por norma general, junto a los pilotos de Ducati se presenta los fines de semana como un candidato más a la victoria. El inicio de temporada se presentó complicado con la marca italiana, pero desde la victoria en Silverstone se ha exprimido al máximo el rendimiento del equipo.

Los ganadores en Misano

Marc Márquez y Marco Bezzecchi se convirtieron en los dos protagonistas en el Gran Premio de San Marino, y entre los dos se repartieron las victorias del fin de semana. Massimo Rivola, CEO de Aprilia, valoró los resultados en Italia de manera muy positiva.

"Marco se ha preocupado mucho por esta carrera y ha hecho algo especial, diría que ha rodado incluso por encima de las posibilidades actuales de nuestra moto, viendo lo que hacían los demás pilotos, como también está haciendo Márquez" las palabras de Rivola fueron compartidas por 'Motorsport.com'.

"Está claro que Marco está marcando la diferencia, porque hay poca gente que pueda rendir tan rápido después de un cambio de moto" añadió.

El rendimiento de Martín

El debut de Jorge Martín en Aprilia estuvo lleno de infortunios, pero tras el calvario el vigente campeón de MotoGP ha empezado a recuperar las sensaciones. "Todavía no se debe juzgar a Jorge, porque todavía está en una fase en la que se está forzando para no irse al suelo. Hay que darle su tiempo, aunque con su fuerza, talento y ganas de llegar se siente un poco castrado en estos momentos" explicó el CEO de la fábrica italiana.

El objetivo de Aprilia

El rendimiento de Bezzecchi en los últimos Grandes Premios le podría llevar a la tercera posición del mundial. En este caso, el italiano se convertiría en el primer piloto de Aprilia en llevar la moto hasta las tres primeras posiciones. Aunque desde el box se lo marcan como una meta, Rivola aseguró que no debía ser una 'tensión'.

"Me parece que la Ducati, en general, sigue siendo una moto más fácil que la nuestra de llevar al límite. De media, llegan al rendimiento óptimo con más facilidad. Seguro que tienen una montaña de datos mucho mayor que nosotros, porque llevan más tiempo siendo competitivos o porque simplemente tienen más motos en pista. Pero creo que Marc ha marcado la diferencia con todas las motos con las que ha competido y lo sigue haciendo" zanjó Rivola.