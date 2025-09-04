'Martinator' vuelve al escenario de su coronación: "Ahora lo importante es construir"

Jorge Martín regresa al escenario en el que se alzó con el título mundial de MotoGP. Mucho han cambiado las cosas desde que el pasado noviembre, durante el GP de Solidari que se disputó en Barcelona para reemplazar la cita de Valencia por la DANA, ‘Martinator’ celebrara con pasión desbordada el mayor éxito de su carrera. Desde que se despidió de Ducati y Pramac, colocó el 1 en su moto y arrancó su nueva aventura en Aprilia, empezó un calvario de lesiones y tensiones con la escuadra de Noale. Pero hoy, por fin, siente que está en vías de “construir”.

“Lo he pasado muy mal, hasta que no me he sentido bien físicamente no he podido ser yo. Ahora vuelvo a ser ese piloto nervioso, con chispilla, con ganas de hacer cosas. Afronto este fin de semana como uno más, sin obsesionarme con el resultado. Lo importante es dar un paso adelante con Aprilia”, ha dicho Jorge en el Circuit de Barcelona.

Echando la vista atrás, recuerda su coronación con emoción: “ Ese día fue increíble, nunca lo olvidaré, pero son memorias. Ahora mi foco está en el presente, en seguir dando pasos con esta moto. Estoy contento, sano y con mejores sensaciones físicas y con la moto”, ha asegurado.

El madrileño admite que la buena actuación en Hungría (4º) fue clave para recuperar confianza, tanto para él como para el equipo:

“Más que por el resultado, fue importante por sentirme bien con la moto y poder pilotar con mi estilo. Ahora la Aprilia me ayuda en mis puntos fuertes. Aún queda trabajo, pero fue una buena noticia después de un tiempo oscuro”, reconoce.

“Es la primera carrera desde que volví que no toco nada de la moto, ni manillares ni posición. Saldremos con el setting de Hungría, que funcionó muy bien. Aquí la pista es particular, con poco grip, pero creo que tenemos claro el punto de partida”, ha expliado Martín.

El de Aprilia admite que en su primer año con los italianos “mi intención no era luchar por el Mundial, sino construir. Quizá si hubiese hecho toda la temporada así, diría que el año que viene pelearé. Pero lo importante ahora es crear una buena base para estar preparado en 2026”.

Sentado junto a Marc Márquez, ‘Martinator’ se ha descubierto ante la campaña del piloto de Cervera, que también consiguió volver de una racha muy oscura: “Lo que está haciendo Marc es muy difícil de igualar. Lo complicado no es ser campeón, sino ganar como lo está haciendo, no tiene rival y va a ser muy difícil batirle. Para mí es positivo, porque cuanto más nivel haya, más me obliga a llegar a mi límite y a mejorar”, ha zanjado.