'Martinator' vuelve a por todas: "Este año nos vamos a divertir"

Tres meses después, Jorge Martín ha vuelto a subirse a una MotoGP. El madrileño, campeón del mundo en 2024 con la Ducati de Pramac, vivió un calvario por las lesiones la pasada temporada y no pudo disfrutar del número 1 en el chasis de su nueva Aprilia. Este invierno, viendo que su condición física no mejoraba, decidió pasar otras dos veces por quirófano (clavícula y muñeca) y se perdió los test de Sepang. Pero ha vuelto justo a tiempo, cerrando la pretemporada con buenas sensaciones en Tailandia, escenario del arranque del Mundial 2026 el próximo fin de semana.

Después de una larga inactividad, ‘Martinator’ llegó al circuito de Buriram con más dudas que certezas, pero terminó octavo en la combinada (1:29.167), a medio segundo del récord (1:28.668) que marcó su compañero de box Marco Bezzecchi. Y lo que es más importante, se sintió cómodo y competitivo a lomos de la RS- RS-GP26.

Martín, en acción durante los test de Buriram / Aprilia Racing

“Probé varias combinaciones del paquete aerodinámico y me sentí bien con todas, era difícil elegir. Al final, creo que hemos encontrado la base para esta pista y tenemos varias opciones también para el futuro. Aún me faltan dos o tres décimas de segundo con respecto a los mejores, pero siento que puedo extrarle todo el potencial a esta moto. He dado un gran paso adelante con respecto a la temporada pasada, sobre todo en la frenada”, celebró Martín, dispuesto a pasar página de su catastrófico 2025.

“Solo me falta rodaje, vueltas y carreras. Para mi estilo de conducción, la RS-GP26 es muy natural, no necesito hacer nada diferente a lo que hacía antes. El año pasado solo corrí siete Grandes Premios, pero en cada carrera me fui acercando cada vez más a la forma en que hay que pilotar esta moto. Todavía estoy en ese proceso, mi objetivo es simplemente construir, carrera tras carrera, la base para volver a ganar, no es algo que se consiga de la noche a la mañana”, advirtió Jorge.

Cada vez más en sintonía con la Aprilia, aseguró que “desde la primera vez que probé esta moto, las sensaciones con la parte delantera y la velocidad en las curvas fueron excelentes. Hemos trabajado en la estabilidad y el agarre trasero y ahora hemos conseguido ambas cosas. He repetido mi récord personal en esta pista, así que la moto es excelente. Creo que este año nos vamos a divertir”, auguró.

Queda por ver si Martín podrá superar a su compañero de equipo, Bezzecchi, que se ha consolidado como el líder de la escudería de Noale y la principal ‘amenaza’ para los pilotos de Ducati. El italiano, además, es el único de los pilotos punteros que ya ha anunciado su futuro de cara a 2027 y seguirá en Aprilia, al contrario que el madrileño, que a falta de confirmación, pondrá rumbo a Yamaha.