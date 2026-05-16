'Martinator' acaba magullado tras su cuarta caída: "Tengo un par de esguinces en el tobillo..."

Jorge Martín llegó al Circuit de Barcelona en plena racha y a solo un punto del liderato. Tras sufrir cuatro caídas en lo que va de fin de semana, la última este sábado en la sprint, el piloto de Aprilia ha ‘minimizado’ daños y solo ha cedido un punto con su compañero Marco Bezzecchi. En clave de campeonato, nada que no tenga solución, pero lo cierto es que el golpe moral es considerable. Y también el físico.

“Tengo magullado todo el cuerpo, un par de esguinces en el tobillo, pero nada que me impida pilotar. Tengo un gran equipo de fisios y de doctores que me ayudan a estar a mi cien por cien. Está claro que este fin de semana estaré a un 80, pero sacaré lo que pueda”, ha explicado ‘Martinator’.

“Está siendo un fin de semana difícil. Quiero agradecer al equipo, porque después de cuatro caídas, no han podido ni comer, estoy muy orgulloso y están haciendo un trabajo increíble”, ha subrayado el madrileño en rueda de prensa.

“Hoy, otras dos caídas, es lo que nadie quiere, pero es parte de mi proceso, también. En esta pista, me está costando mucho encontrar el límite. De ayer a hoy he hecho un paso bestial y me encontraba con opciones al podio. He perdido algo de tiempo en la segunda y tercera vueltas, pero veía que podía ir hacia adelante. He sido un pelín optimista en esa curva, había un poco de viento de culo. Detrás de cada caída hay un error humano y seguramente he hecho algún fallo. Ahora toca remar”, reconoce.

Martín, a pesar de sus accidentes en una pista “que no perdona”, confía en poder reaccionar: “La Aprilia está funcionando. Ayer, sufrimos, pero conseguimos rehacernos. Hoy, Raúl ha ido rápido, yo estaba yendo rápido… lo importante es borrón y cuenta nueva. Mañana será otro día, otras gomas y habrá que estar preparado”.

“En esta pista es mucho más fácil cometer un error y más difícil encontrar el límite; cuando lo encuentras ya estás en el suelo. Quizá hay que ir con un poco más de margen. Detrás de una caída hay un error y el 99 por ciento de veces es humano, así que está claro que algo he hecho yo que ha provocado la caída”, ha insistido.

El liderato, lo de menos

‘Martinator’ cree que puede darle la vuelta a la situación y no se descarta para el podio: “Veremos. Hoy sí que habría tenido posibilidades, me notaba muy bien, pero cada día es un mundo y más en esta pista. Puede cambiar todo”.

En cualquier caso, asegura que a estas alturas, la posibilidad de salir líder del Circuit “no me quita el sueño" y considera que "lo importante es coger los máximos puntos posibles. Hoy era una buena oportunidad y no lo he hecho. Mañana espero arreglarlo”.