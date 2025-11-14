Martín quiere evitar los riesgos: "Los doctores me dijeron que mi cuerpo está destrozado"

Día de reencuentros y de recuperar sensaciones para Jorge Martín. El piloto de San Sebastián de los Reyes, Campeón del Mundo en 2024, ha vuelto a rodar sobre una MotoGP tras la dura lesión que sufrió en la carrera al Sprint del GP de Japón. Lo ha hecho durante la primera jornada de acción en pista en el Ricardo Tormo de Cheste, donde se celebra la última cita de la temporada.

Asegura el madrileño que se siente mucho mejor de lo que esperaba. “Me he recuperado muy bien en este poco tiempo y me he quedado con ganas de más”, aseguraba tras la sesión vespertina del viernes ante los medios de comunicación, entre los que se encontraba SPORT.

Jorge Martín volvió a subirse a la MotoGP este viernes / EFE

Ha sido un año especialmente complicado para él, en el que las lesiones no le han dado ningún tipo de tregua. Se ha lesionado cuatro veces y ha pasado por quirófano otras tres. “Los doctores ayer me dijeron que mi cuerpo este año está destrozado y que necesito ser cuidadoso en no tener caídas porque pueden ser un gran riesgo para el futuro", explicaba.

Para el madrileño, este fin de semana no es tanto un fin de semana de competición como de 'test'. "Me he centrado en dar vueltas y encontrar mi ritmo. He rodado en 30 y es un más que decente para seguir trabajando en la moto. Ahora toca seguir rodando, estar más cómodo y pensar en el test”, decía. "Será muy difícil terminar la sprint y la carrera. No quiero meterme en líos y si puedo salir sin nadie detrás es casi mejor para no tener riesgos y estar tranquilos", expresaba.

Lección aprendida

Es esencial para él poder entender cuando dejar de dar gas, puesto que es prioritario su estado de salud tras todos los mazazos que ha recibido. "Después de Qatar he aprendido la lección y si tengo que parar lo haré. Lo importante es hacer lo mejor para mi. Estoy rodando mejor de lo que pensaba y rodando en 30 estoy tomando más riesgos de los que debería”, expresaba.

Por otro lado, para este domingo acumula una sanción que, de no cumplir, tendrá que trasladar a 2026. Se trata del toque con Marco Bezzecchi en Japón, el mismo por el que terminó lesionado. “Es importante cumplir las sanciones. Para mi es un entreno y el primer test de cara a 2026", decía.

Reconoce 'Martinator' que, dada su ausencia en gran parte de las citas de este 2025, ha notado un gran cambio en la evolución de la RS-GP. “Es impresionante el cambio que he visto en la moto. Todo es distinto. Puedo decirte que desde Qatar que es mi primera vez en la moto, el cambio es abismal y ahora se adapta más a mi estilo”. Habrá que esperar para saber qué le depara al Nº1 el fin de semana.