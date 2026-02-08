Jorge Martín y Fabio Quartararo, recuperados, estarán en el test de Tailandia

Jorge Martín se perdió la primera tanda de test de pretemporada, la pasada semana en Sepang, después de someterse a dos nuevas operaciones este invierno. El madrileño, que vivió un calvario de lesiones en 2025, reapareció ayer subido a su Aprilia en la exhibición de MotoGp en las calles de Kuala Lumpur y allí anunció que se preparaba para participar en los ensayos programados en el circuito Chang de Buriram, los días 21 y 22 de febrero .

"Mi primer test será en Tailandia", desveló Martín al canal oficial de MotoGP. "Sé que Aprilia está haciendo un trabajo increíble en el desarrollo. Será muy interesante estar al 100% con esta moto. Tengo muchas ganas. Creo que me costará un poco en las primeras carreras, pero el año es muy largo, y si la moto funciona bien y me acostumbro, creo que estaré luchando por los puestos de cabeza", añadió.

En 2025, con el número 1 de campeón en su moto, ‘Martinator’ solo pudo competir en nueve de los 22 grandes premios y solo acabó cuatro carreras, mientras su compañero Marco Bezzecchi sumó victorias y podios con Aprilia y acabó tercero en el campeonato.

"Ahora tenemos muchos datos del año pasado con Marco, que tiene un estilo de pilotaje muy similar al mío. Creo que si logro adaptarme bien y estar físicamente listo rápidamente, tendré una oportunidad. Estaré agradecido si puedo luchar con ellos", apuntó en referencia a los pilotos de cabeza.

Sobre sus opciones a pelear por el Mundial, Martín no se quitó presión: "Es una buena pregunta. Dependerá de lo bien que me adapte a la nueva Aprilia. Si logro adaptarme rápido y encontrar esa confianza en dos o tres carreras, cualquier cosa puede pasar, porque la moto está funcionando bien. En cuanto a ritmo y pilotaje, no estoy muy lejos de los demás", lanzó.

El 'Diablo', a punto

También se espera en los test de Buriram a Fabio Quartararo, que sufrió una dura caída en la primera jornada de pruebas en Malasia y regresó a casa con un dedo roto. Una vez allí, se sometió a una rápida intervención para fijar y estabilizar la fractura.

Este sábado durante la presentación de la temporada 2026 de MotoGP a los pies de las Torres Petronas, el 'Diablo' apareció en las pantallas situadas en el escenario principal para excusar su presencia debido a su lesión, de la que ya se está recuperando. "Lo siento mucho. Tuvimos que volver a casa para comprobar si el dedo necesitaba cirugía. Espero que estéis disfrutando de la noche y veros pronto de nuevo", dijo a sus fans.

El director general de Yamaha, el italiano Paolo Pavesio, dejó claro que cuentan con el francés en Tailandia: "Fabio no está con nosotros porque se lesionó durante el test, pero quiero decir que lo está haciendo bien, así que sin duda estará en la parrilla de salida tanto para el próximo test en Tailandia, como en el primer gran premio de la temporada", programado en el mismo circuito el 1 de marzo.