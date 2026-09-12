Martín, tras un podio que sabe a gloria: “Si mejoramos la aceleración, estaremos más cerca de Márquez”

Jorge Martín duerme un día más como líder de MotoGP. El piloto madrileño terminó la carrera al Sprint en tercera posición, tras batallar con Fabio Di Giannantonio y protagonizar un bonito adelantamiento en el séptimo giro de la carrera al Sprint, en un punto complicado para realizar dicha maniobra. Eso sí, con su victoria, Marc Márquez le recorta puntos en la batalla por el título.

La tercera plaza le sabe a gloria a 'Martinator' tras un fin de semana complejo. "En general ha sido un fin de semana complicado. Cuando he ido con el neumático blando, he sufrido muchísimo. Y con el medio, he pilotado siempre en las primeras posiciones. Así que mi elección ha sido más que nada por eso. Hoy no tenía mucha más opción que ir con la goma media, y seguramente me ha ayudado", valoraba tras la carrera corta del fin de semana, ante los micrófonos de DAZN.

No hay mal que por bien no venga y, al menos, poco a poco va identificando sus puntos débiles. Algo esencial para seguir mejorando junto a Aprilia. "Yendo detrás de otros pilotos, he entendido los problemas que sigo teniendo. Ahora, en aceleración es un poco donde sufro. Pero creo que para mañana podemos dar un pasito. Si logro mejorar eso, podremos estar más cerca de Márquez y Bezzecchi, que siguen a un nivel altísimo. Pero estoy muy contento con el podio, a mí y al equipo nos dan confianza para seguir peleando", valoraba.

Su adelantamiento a 'Diggia' fue uno de los momentos más emocionantes de una carrera que no tuvo demasiado misterio en las posiciones delanteras. "Es poco habitual adelantar donde lo he hecho, pero es que lo he intentado en todas las partes, en las curvas 1, 8, 14... Y veía que el riesgo era demasiado para la ganancia, no me salían las cuentas", comenzaba diciendo.

"Donde he pasado es un punto donde estaba cerca, no lo veía tan peligroso. He metido la moto, lo difícil era aguantar luego la posición, porque él ha salido más rápido, pero estoy frenando tarde y eso es algo que me ayuda", sentenciaba sobre el asunto.

Al ser preguntado por el ritmo de Márquez, el '89' lo tenía claro. No dudaba de su capacidad. "Ya había visto durante el finde que, a la hora de tirar, lo tiene. Es difícil ver su ritmo cuando vas a analizar sus datos, porque no tiene muchas vueltas seguidas, pero no lo dudaba y sabía que iba a estar para ganar", explicaba.

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Por delante, la carrera larga del fin de semana, a 22 giros. "Tenemos buena información con la goma media. Esto es algo que, siempre que tengo la opción de correr con ella, o siento que no hay mucha diferencia, pues es bueno para trabajar de cara al domingo, que es el día importante. No hay mucha más opción para mañana, y creo que podemos dar pasitos", terminaba diciendo el madrileño, campeón del mundo en 2024.