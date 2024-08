Martín, satisfecho con "poder batir a Pecco y sacar mi mejor versión"

El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24) ha afirmado, tras concluir segundo el Gran Premio de Inglaterra de MotoGP, que él piensa "no tanto en el liderato, que obviamente siempre es importante, sino en haber quedado delante de Pecco".

"Alemania está olvidado, ya a los dos o tres días. Más que el resultado de ayer, de volver a acercarme y dar un buen mordisco, es poder batir a Pecco, poder sacar mi mejor versión", indicó Martín, satisfecho con su resultado.

"Cuando él tenía las cosas muy bien, porque él iba liderando, que es la posición que le gusta, he conseguido rehacerme y poder adelantarle. Es lo que más me ha gustado de la carrera. A seguir trabajando", comentó.

"Poder ser más competitivo que él nunca es fácil y hoy lo hemos conseguido, así que muy contento ya que creo que he hecho la mejor carrera que podía hacer y la verdad es que era muy difícil ganar a Enea -Bastianini- hoy, pues al igual que ayer ha tenido un pelín más en las últimas vueltas", reconoció sincero Jorge Martín.

"Sabía que Bastianini tendría algo más al final. He intentado jugar mis cartas. Al principio de carrera he salido bien, no tanto como ayer, pero era la posición perfecta, estar segundo. Había que gestionar tanto las gomas, como el físico y el consumo de gasolina, así que hoy era una de las carreras más complicadas del año en cuanto a gestión y creo que lo he hecho a la perfección hasta casi el final", analizó el piloto del Pramac.

Sin embargo, el nuevo líder del mundial dijo estar "un poco frustrado por haber hecho un error y que Enea me haya pasado, por no haber podido pelear o esperar que se fuese largo como ayer o algo así".