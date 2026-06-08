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MotoGP

Martín pide disculpas a sus rivales: "Lo más importante es que todos estamos bien"

El piloto madrileño perdió el control de su Aprilia en la salida del GP de Hungría y se llevó con él a cuatro pilotos, entre ellos su compañero Bezzecchi

Martín, tras su accidente

Martín, tras su accidente / Europa Press

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Cristina Moreno

Cristina Moreno

Jorge Martín fue el protagonista negativo del domingo en el Gran Premio de Hungría, al provocar una caída masiva que dejó fuera de juego, entre otros, a su compañero Marco Bezzecchi.

El piloto madrileño partía desde la octava plaza y, tras la salida, entró en la curva 1 a gran velocidad. Martín no pudo frenar a tiempo y en un intento de levantar la moto acabó perdiendo el control y llevándose por delante a cuatro rivales: Bezzecchi, Raúl Fernández, Fermín Aldeguer y Fabio Di Giannantonio.

La acción fue revisada por el Panel de Comisarios que, tras ver y analizar las imágenes, se decidió sancionar al de Aprilia con una long-lap para el próximo Gran Premio. Eso sería de aquí a dos semanas (19 al 21 de junio) en el Circuito de Brno.

Unas horas después de la carrera, Jorge Martín quiso disculparse de forma pública con los pilotos que se vieron afectados por su maniobra. Lo hizo a través de un mensaje en sus redes sociales, en el que destacó que lo importante es que nadie salió herido.

"Quiero pedir disculpas a todos mis compañeros que se han visto involucrados en el incidente de hoy durante la primera vuelta de la carrera. He perdido el control de la moto y, por desgracia, eso ha provocado una caída múltiple que no he podido evitar. Lo más importante es que, gracias a Dios, todos estamos bien. En situaciones así, eso es lo único que realmente importa.

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Siento mucho las consecuencias que este accidente ha podido tener para ellos, sus equipos y sus carreras. Nunca quieres verte involucrado en una situación así. Gracias por todos los mensajes de apoyo, por la comprensión y por el respeto que me habéis mostrado hoy", reza la nota del madrileño.

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