Martín gana 511 días después... ¡y se va al suelo cuando celebra con un 'caballito'!

Había pasado mucho tiempo. Una larga travesía por el desierto. Pero por fin, por primera vez desde 2024, Jorge Martín vuelve a saborear la victoria. El piloto madrileño, que partía desde la séptima plaza en parrilla, remó. Tanto remó que terminó subiéndose a la parte más alta del cajón, acompañado de Pecco Bagnaia y Pedro Acosta. Pero pese a salir vencedor, también terminó con una dura caída... mientras celebraba.

Salía desde la tercera fila de la parrilla el piloto de San Sebastián de los Reyes. Se situó a las puertas del podio y superó a Joan Mir, que estaba haciendo una gran carrera hasta que se fue al suelo. A 'El Tiburón de Mazarrón'. E incluso tuvo tiempo para reducir la distancia de más de un segundo y medio impuesta por Bagnaia para lograr su primera victoria desde el año 2024, aquel en el que fue campeón al vencer por diez puntos a 'GoFree' al término del SolidarityGP que se celebró en el Circuit de Barcelona-Catalunya. 511 días después, 'Martinator' estaba de vuelta para sumar su 17ª victoria al Sprint.

Pero no todo salió redondo. Y es que en plena celebración, con toda la euforia en el cuerpo, el piloto madrileño decidió hacer un 'wheelie'... o 'caballito', como quiera llamarle cada uno. Algo totalmente habitual en los pilotos de MotoGP cuando celebran, un gesto totalmente controlado casi siempre. Pero la excepción llegó este sábado. Pero en plena recta, el madrileño perdió el control de la moto y terminó yéndose al suelo a una gran velocidad. Y es que la suma de inclinar la moto al levantarla, con la poca velocidad de la rueda delantera en comparación a la trasera, terminó en desastre.

Por suerte, no hubo consecuencias físicas para el dorsal '89', que tal vez mañana, al despertarse, si sienta en el cuerpo el resentimiento del duro golpetazo. "Estoy muy feliz y agradecido de no haberme hecho nada. Por suerte no he llegado a tocar ningún muro", decía sobre el incidente el '89' al llegar al 'set de entrevistas de DAZN.

La estrategia con los neumáticos

También se mostró muy feliz con la victoria. La estrategia que escogió funcionó de lo lindo, puesto que fue el único piloto de la parrilla en montar gomas medias tando delante como detrás. "Muy contento de ganar. Muy agradecido, tenía muy claro que era mi goma. Por mi estilo, caliento las más duras. Pero esto me ayuda a ganar confianza, de que mis decisiones son correctas. Lo he dado todo, muchas caídas, era difícil mantener la moto en pista. Pero con un soft no habría podido conseguir la victoria hoy", valoraba.