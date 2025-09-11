Jorge Martín, favorable al fichaje de Oliveira como probador de Aprilia

Tras perder su puesto en Pramac Yamaha para 2026, Miguel Oliveira estudia varias opciones de futuro, pero ninguna le asegura una plaza de titular, ya que en la parrilla de 2026 ya no quedan asientos libres a tiempo completo. El portugués podría decantarse por ser probador en Aprilia, lo que le daría accedeso a varios 'wild card' durante la temporada.

En el GP de Catalunya, tras el anuncio oficial de que Jack Miller era el elegido para seguir en Pramac y compartir box con el campeón de Superbikes Toprak Razgatlıoğlu el año que viene, Oliveira lamentó que las lesiones no le hayan permitido reivindicase, aunque se mostró optimista, asegurando que "hay varias puertas abiertas para mí".

"Estoy muy abierto a cualquier sugerencia. Mi corazón está muy conectado con este paddock y, por supuesto, sé que lo que está disponible, que es solo ser piloto de pruebas, pero estar conectado a una fábrica y ayudar a construir una moto es algo estimulante", valoró Oliveira, que también tiene ofertas para ser piloto fábrica de BMW y Yamaha en WorldSBK.

Oliveira trabajó con Aprilia durante dos temporadas como piloto del equipo satélite RNF/Trackhouse. El vigente campeón del mundo, Jorge Martín, ve con buenos ojos la decisión y considera que el luso, "es muy profesional y una muy buena opción" como piloto de pruebas adicional junto a Lorenzo Savadori, mientras el Mundial se prepara para las nuevas motos de 850cc en 2027.

"No sé si los rumores sobre Oliveira y Aprilia son ciertos, pero creo que tener dos pilotos de pruebas podría ser positivo", afirma Martín, que compara la situación actual de Savadori desarrollando la RS-GP en solitario con la de Marco Bezzecchi trabajando cuando el piloto madrileño estuvo de baja varios meses por lesiones.

"Marco hacía todo el trabajo, pero estaba solo. Cuando llegué, pudimos comparar los datos y las opiniones, así que supongo que en el equipo de pruebas es igual. Si hay dos pilotos de pruebas pueden intentar mejorar la moto juntos. Ojalá Aprilia pueda fichar a otro piloto de pruebas, uno competitivo. Lorenzo está haciendo un trabajo increíble, pero Miguel está compitiendo, en activo, y ha pilotado motos diferentes, así que creo que es una muy buena opción ficharlo", insiste Martín.