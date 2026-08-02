Martín domina el Mundial... y también la estadística más amarga de MotoGP

Pasadas las diez primeras citas del curso 2026 de MotoGP, es momento de balances y cifras. Mientras el mundial se encuentra al rojo vivo, con tan solo 24 puntos de diferencia entre el primer y el quinto clasificado, hay otro ránking que también está bastante disputado... y no es otro que el de el piloto con más caídas en lo que va de curso. Y resulta que el lider en ambas clasificaciones comparte nombre y apellido.

Jorge Martín es ahora el piloto que comanda la tabla en la general del mundial, con 208 puntos y 14 por encima de un estelar Ai Ogura, que está aprovechando los errores de los pilotos en la parte delantera, como es el caso de Marco Bezzecchi, quien fue líder durante gran parte de las citas pero que ha sumado un total de 0 puntos en las últimas cuatro citas. Al japonés le pisa los talones Marc Márquez, quien ya se encuentra a 18 puntos del '89'. 'Bezz', por su parte, está a 22, con Fabio Di Giannantonio cerrando el 'Top 5' a 24.

Martín se ha ido al suelo 16 veces

Pero la realidad es que 'Martinator' comanda otra lista que ningún piloto termina de estar de acuerdo a la hora de liderar. El campeón del mundo de 2024 sigue adaptándose a la RS-GP tras un primer curso 2025 en la fábrica marcado por las lesiones, en el que tan solo pudo disputar cuatro citas al completo. Eso significa que, pese al buen arranque de curso con la Aprilia, aún se encuentra encontrando el 'feeling' con la máquina, algo que a menudo se traduce en caídas.

El '89' se ha ido al suelo ya un total de 16 veces, igualando ya el número de caídas más grande en una temporada desde que es piloto de MotoGP. Y eso que aún quedan once carreras por delante.

Muy cerca le sigue Joan Mir. El mallorquín, en su cuarto curso en las filas del Honda HRC Castrol, está sufriendo muchas caídas a lomos de la RC213V, especialmente en carrera. Se trata de su último curso sobre la moto japonesa antes de dar el salto al Gresini Racing el próximo año, donde pilotará una Ducati Desmosedici.

Le sigue con 13 otro piloto al que se le está haciendo muy cuesta arriba el curso, Franco Morbidelli. El italiano está afrontando el que será su último curso en la categoría, y a la espera de confirmación oficial, se rumorea que podría aterrizar en el Aruba.it Racing Ducati, el equipo oficial de la fábrica de Borgo Panigale en Superbikes. A su misma vez, sustituiría a Nicolò Bulega, quien aterrizaría precisamente en el sitio que deja el italo-brasileño en el Pertamina Enduro VR46.

No está siendo un tramo de temporada fácil para Marco Bezzecchi. Lesionado de la clavícula en Alemania tras un duro golpe en la 'qualy' de Alemania, tuvo que pasar por quirófano para reparar la lesión. Sin duda, es uno de los pilotos a los que las caídas le están pasando más factura este curso, puesto que ha pasado de ser el líder sólido a ser cuarto en la lucha.

Ránking de pilotos con más caídas hasta el GP de Alemania de 2026 Jorge Martin16 Joan Mir15 Franco Morbidelli13 Marco Bezzecchi12 Alex Marquez12 Marc Marquez11 Pedro Acosta10 Brad Binder10 Fabio Di Giannantonio10 Augusto Fernandez10 Enea Bastianini9 Jack Miller8 Francesco Bagnaia7 Fermin Aldeguer6 Luca Marini6 Diogo Moreira6 Toprak Razgatlioglu6 Ai Ogura5 Johann Zarco5 Alex Rins4 Maverick Viñales4 Cal Crutchlow3 Iker Lecuona3 Fabio Quartararo3 Andrea Dovizioso2 Raul Fernandez2 Daniel Pedrosa2 Nicolo Bulega1 Jonas Folger1 Michele Pirro1 Lorenzo Savadori1

En cuanto a los hermanos Márquez, son los siguientes en la lista. Llama la atención ver que Alex se ha ido más al suelo que Marc (12 veces), mientras que el '93' acumula 11 caídas. Una de las más graves del curso la protagonizó precisamente el '73', en aquel duro accidente en la contrarrecta del Circuit de Barcelona-Catalunya, tras impactar con la KTM de Pedro Acosta, que quedó parada en pista por un fallo mecánico.

En cuanto al vigente campeón, se encuentra aún lejos de superar aquel fin de temporada 2023 con la Honda, en el que se cayó un total de 29 veces. Tendría que ir muy mal el final de temporada para igualar el registro, teniendo en cuenta además que el catalán se cae mucho menos en esta etapa con Ducati que en la anterior con la fábrica del Ala Dorada.

Otro piloto que llega a las 10 caídas es Pedro Acosta. El murciano, que ha conseguido tres podios en lo que va de curso, está consiguiendo caerse menos con la KTM que en anteriores ediciones. El récord, lo tiene en 2024, con 28 caídas en total.

Los pilotos que menos se han caído

Llama la atención que entre los pilotos permanentes hay pilotos con muy pocas caídas, como es el caso de Raúl Fernández, quien solo se ha ido al suelo en 2 ocasiones, o Fabio Quartararo, en tres. Sin duda, los claros favorecidos en este ránking. Por el momento, durante este curso se han registrado un total de 186 caídas en la categoría reina, por las 494 que se suman en las tres categorías, contando Moto2 y Moto3. Veremos cómo termina el curso.