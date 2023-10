Martín dice que tras caída de Indonesia se tuvo que poner "la careta" al estar preocupado

Tras su efímero liderato mundialista, el madrileño asumió que "al final no queda otra que pensar en lo siguiente" "Tengo ganas de pelea y será una pelea intensa", puso de relieve sobre la cita 'aussie'

El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23), que se cayó en el Gran Premio de Indonesia de MotoGP cuando era líder con tres segundos de ventaja sobre sus perseguidores, reconoció que el domingo pasado se tuvo que poner "la careta" porque estaba "muy rayado", pero asumió que "al final no queda otra que pensar en lo siguiente".

El piloto subrayó que Phillip Island es una pista que le "encanta" y añadió que todas las carreras que quedan "van a ser buenas". "Tengo ganas de pelea y será una pelea intensa", puso de relieve.

Asimismo, recordó que en 2022 quedó séptimo, a 0,7 del primero, pero, en este sentido, resaltó que "con esa moto no era capaz de adelantar" y que eso le pasó "durante todo el año".

"Me pasó aquí, tenía la velocidad y, además de que no conseguía gestionar neumáticos, gastaba la rueda intentando guardar y cuando tuve que pelear no podía adelantar, no me quedaban neumáticos…", explicó.

"Creo que es otro año completamente diferente y dicen que es muy difícil escaparse, pero no imposible, así que mi mentalidad es la misma: intentar ser el más fuerte, intentar romper el grupo, a ver si soy capaz", detalló.

De sus rivales y de la posibilidad de alianzas entre los pilotos italianos, comentó que "Bezzecchi tiene que mirar por sus intereses, y sus intereses no creo que sean ayudar a Pecco. Al contrario, creo que son intentar pelear por ese tercer puesto del Mundial e incluso recuperar puntos".

"Creo que Bezzecchi aún tiene la posibilidad de incluso ganar el campeonato. Así que espero que no", incidió al respecto.

"Al final lo que tenga que ser, será. Hay que adaptarse a cada situación, pero creo que un mano a mano en cada carrera me viene mejor de aquí a final de año, porque tienes más posibilidades de ganar y si somos muchos en la pelea puede pasar de todo, y como decía, que un piloto tire a otro, cometer errores es más fácil, así que hay que intentar marcar la diferencia", insistió Jorge Martín.

De las diferencias entre ambos, entre "Pecco" y él, destacó: "hay un punto claro que se ve y es que en tracción yo soy más fuerte, y en frenadas él era más fuerte hasta este año, pero ahora me he acercado muchísimo. Ahí está la diferencia".

"El año pasado había carreras en las que acababa muy cerca suyo, pero perdía mucho en la frenada y ahora soy capaz de frenar igual que él. En Indonesia, incluso, me pasé de frenar tarde, pero estoy tranquilo, aunque esta carrera será de las peores para marcar la diferencia, porque será de grupo y será complicado, pero para el resto me veo con un poquito más", reconoció sincero el piloto madrileño.

En cuanto a los posibles cambios atmosférico, Jorge Martín dijo que es algo en lo que "hay que esperar", porque "no vale de nada" preocuparse hasta el domingo. "Hay que esperar a ver lo que llega, pues, de cumplirse eso, sería complicado, porque esta pista no tiene nada que ver con Japón y, si hay rachas de viento con agua, te puede provocar una caída sin hacer nada", concluyó.