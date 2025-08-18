Martín desconoce el problema de Bagnaia: "Cada uno tiene su mente y es difícil descifrar lo que piensa"

El Gran Premio de Austria se presentó más complejo de lo esperado para Jorge Martín, pues las sensaciones fueron más positivas en su paso por el circuito de Brno. Aunque el resto de sus rivales ya se encuentran adentrados en la temporada, para Martín siguen siendo las primeras rondas. El piloto madrileño todavía sigue adaptándose a la moto de Aprilia, tras encadenar varias lesiones en el inicio de año.

Las caídas en Austria

El vigente campeón del mundo este fin de semana tuvo que enfrentarse a dos caídas tras su regreso a la competición. La primera llegó en la 'Practice 1' del viernes, mientras que la segunda se produjo en la carrera dominical cuando ocupaba la 15ª posición. La carrera acabó para él en la curva 7, tras completar 14 vueltas al Red Bull Ring. Para la suerte de Martín, ninguna de las dos caídas del fin de semana le generaron problemas físicos: "Estoy un poco resentido de la caída, sobre todo un dedo, pero nada grave. Estaré perfecto para Hungría" afirmó.

Falta de experiencia

"He salido bien, estaba noveno y quise mantener la posición, pero cuando intentas ser cuidadoso aquí te adelantan como hienas, por todos lados. Me falta un poco de experiencia en esas primeras dos vueltas, de tener la agresividad de meter la moto. De haber estado más adelante no hubiera tenido problemas de presiones y temperatura en los neumáticos y hubiera podido hacer un ritmo mucho más competitivo" las palabras de Jorge Martín fueron recogidas por 'Motorsport.com'.

Los problemas de Bagnaia

La pasada temporada Jorge Martín y 'Pecco' Bagnaia protagonizaron la pelea por el título, pero este curso, por diferentes circunstancias ambos se encuentran lejos del líder. Aunque, Martín conozca bien a Bagnaia, desconoce los motivos que le llevan a la ausencia de resultados con la GP25. "No lo sé, sinceramente. Eso se lo tienes que preguntar a él, no sé lo que pasa ahí dentro. Cada uno tenemos nuestros problemas, bastante tengo yo en concentrarme en los míos".

Valorando la situación de 'Pecco', el vigente campeón del mundo aseguró que compartir box con un piloto fuerte le impulsaba a mejorar. "En mi caso tengo a Marco Bezzecchi, un compañero fuerte, que ahora siempre está peleando por el podio o para ganar. Para mí es una inspiración y una forma de ayudarme a ser más rápido, y lo utilizo para eso. Pero cada uno tiene su mente y es difícil descifrar lo que piensan otros" concluyó Jorge.