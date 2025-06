Martín no cierra las puertas a Aprilia: "Tenemos que poner algunas cosas en común"

El Mundial de MotoGP aterriza este fin de semana en Motorland Aragón, uno de los trazados que suelen dar más batallas en pista y al que los hermanos Márquez, dos primeros clasificados en el Mundial, tienen especial cariño. Pese a que la atención tendría que estar centrada en lo que pueda suceder en pista, la previa a la octava cita del curso ha estado marcada por el reencuentro entre Jorge Martín y Aprilia.

Este fin de semana, el piloto de San Sebastián de los Reyes asistió al evento "Aprilia All-Stars", celebrado en el emblemático circuito de Misano. Supuso el reencuentro entre el vigente Campeón del Mundo y la fábrica de Noale después de las informaciones que apuntaban que el piloto iba a aferrarse a una cláusula en su contrato para despedirse de la marca a finales de este 2025. También fue la primera toma de contacto tras el contundente comunicado del número 1 la pasada semana, en el que apuntó que ha decidido "ejercer mi derecho a liberarme para la temporada 2026".

Pese a todo lo ocurrido, Jorge se presentó en el trazado sanmarinense, y no solo sorprendió con su presencia y su predisposición a la hora de colaborar con la marca, sino que también lo hizo al volver a subirse a una moto, concretamente a los modelos RS 660 y RSV4, motos de calle que poco tienen que ver con las MotoGP pero que suponen un primer paso para el Campeón a la hora de probarse tras su lesión en Qatar, en la que sufrió hasta once fracturas en las costillas y un neumotórax . Además, Jorge sorprendió comentando sus sensaciones con las máquinas de la fábrica y dejando entrever que el diálogo entre ambas partes no está totalmente cerrado.

"No había vuelto a subirme a una moto desde la lesión de Qatar y no estaba en los planes rodar ayer", confesó Martín en unas declaraciones para GPone.com. "Pero llegué aquí, vi todas las Aprilia en el box, las Tuono, las RSV4, y me entraron ganas. Fue un bonito día, no rodé mucho, solo unas veinte vueltas, me encontré bien y eso es importante. Existía el riesgo de caerse... si hubiera sucedido habría sido un desastre", expresaba el madrileño.

"Estoy bien, físicamente me siento un poco mejor y eso es lo más importante", aseguró sobre la lesión que lo mantiene alejado de los circuitos. "Desde el punto de vista mental, empiezo a ver un poco de luz. Estoy contento", aseguró.

Pone fecha a su primer test

Además, aseguró que antes del parón veraniego, que se producirá entre el 20 de julio y el 15 de agosto, tiene previsto probarse con la MotoGP. Se trata de una de las novedades en el reglamento que ha incorporado el campeonato, que permite que todo piloto lesionado durante tres grandes premios pueda realizar una sesión de pruebas antes de volver a subirse a la moto. "Antes del verano seguro que haré un test, creo que están trabajando en algo, así que seguramente volveré a subirme a la MotoGP", explicó.

Sin embargo, la vuelta para un Gran Premio completo es otro cantar. "Para un fin de semana de carreras todavía no lo sé, para eso hay que estar en forma al 100% y en este momento no lo estoy. Seguramente tengo por delante un mes muy intenso para volver a estar a punto", se sinceró.

Inevitablemente, la prensa también le preguntó por su relación actual con Aprilia, especialmente después de que se rumorease un acuerdo verbal con Honda para un contrato de tres años de duración. "Ahora no puedo decir mucho sobre este tema, expliqué en un comunicado lo que pienso y Aprilia hizo lo mismo con el suyo. Tenemos que poner algunas cosas en común y ver cómo irá el futuro", sentenció, dejando abierta la puerta de negociación con Noale.