Martín y Bezzecchi frenan la euforia en Aprilia: “Hay que mantener los pies en la tierra”

El inicio de curso ha confirmado lo que ya parecía una evidencia a finales de 2025: Ducati no es la única marca capaz de pelear por grandes cosas y Aprilia le pondrá las cosas complicadas. La temporada 2026 de MotoGP ha empezado con brillantes actuaciones de Marco Bezzecchi y Jorge Martín. Pero en la previa al Gran Premio de Estados Unidos de este fin de semana, ambos pilotos han querido rebajar las expectativas que hay sobre ellos y el equipo de Noale.

Las dos primeras victorias de la temporada han sido para el piloto italiano. De hecho, acumula ya cuatro consecutivas tras llevarse también la primera plaza en las dos últimas carreras del 2025. Pero no es el único que funciona bien en Aprilia. Cinco de las seis últimas carreras de MotoGP, se han quedado en 'la casa' de Noale, puesto que Raúl Fernández consiguió su primera victoria en Phillip Island (Australia) el pasado curso.

Un momento de dulce al que también se suma Jorge Martín. La temporada 2025 no fue nada fácil para el piloto de San Sebastián de los Reyes. Se lesionó hasta en cuatro ocasiones perdiéndose gran parte de la temporada y sufriendo su peor año desde que aterrizó en MotoGP en 2021, en el Pramac Racing.

Pese a la mala inercia del pasado curso, 2026 ha empezado bastante bien para el madrileño. En Tailandia se quedó a las puertas del podio y demostró que poco a poco se va sintiendo mejor físicamente (pese a haber tenido que pasar por quirófano de nuevo en invierno y perderse los test en Malasia). 'Martinator', que apunto estuvo de romper su contrato con Aprilia tras el un inicio con mal pie, se siente en mejor sintonía con la RS-GP. De hecho, tanto es así que regresó al podio en Brasil por primera vez desde el GP Solidario de 2024, en el que se proclamó campeón, 490 días después. En la carrera al Sprint fue tercero y el domingo segundo.

Austin, "singular"

Pese a este buen momento, los pilotos se muestran cautos, especialmente en un trazado complejo como es el Circuito De Las Américas, uno de los jardines de Marc Márquez. "Estoy feliz de volver a Austin. Es un circuito precioso, pero también difícil y muy singular, donde el año pasado tuvimos un buen fin de semana a pesar de algunas dificultades", comenzaba diciendo Bezzecchi en unas declaraciones recogidas por Sky Sport Italia. "Intentaremos mantener esta tendencia positiva y este deseo de seguir haciéndolo bien ", expresaba 'Bezz'.

Martín tampoco planea cantar victoria antes de lo previsto. "Austin es un circuito que podría confirmar las buenas sensaciones de las dos primeras carreras", explicó el campeón de 2024. "Estamos haciendo un gran trabajo, pero tenemos que mantener los pies en la tierra porque siempre es un circuito único", expresaba el madrileño.